Czy Vitality zbuduje międzynarodowy skład? ZywOo skomentował plotki

Team Vitality 2021 rok nie zalicza do udanych. Drużyna nie wygrała żadnego ważnego turnieju. W rezultacie w Internecie pojawiły się plotki na temat możliwych zmian w składzie. Na ten temat wypowiedział się najlepszy gracz zespołu – Mathieu „ZywOo" Herbaut.

Czas na zmiany?

Francuzi mają za sobą dziwny rok. Co prawda ich pozycja w światowym rankingu nie spadła na tyle, by się martwić. Zespół jest bowiem na 5. miejscu zestawienia HLTV. Dla porównania równo rok temu zajmował pierwszą pozycję. Powodów niepokoju należy szukać gdzie indziej – w wynikach na turniejach.

Vitality bowiem przez cały 2021 rok nie zdołało wygrać żadnego znaczącego turnieju. Pszczółki całkiem nieźle zagrały na IEM Fall i IEM Summer – w obu przypadkach zajęły 3. miejsce. W ESL Pro League Season 14 dotarły nawet do finału. Ostatecznie jednak nie zdołały wstawić do gabloty żadnego pucharu.

Oliwy do ognia dolał przeciętny występ na PGL Major Stockholm 2021. Francuzi bowiem co prawda zagrali w play-offach, ale odpadli już w ćwierćfinale. Aspiracje drużyny są na pewno znacznie wyżej, zwłaszcza mając w szeregach ZywOo, który w 2019 i 2020 roku otrzymywał nagrodę dla najlepszego gracza na świecie.

W Internecie po zakończonym Majorze zaczęły pojawiać się plotki na temat możliwych zmian w drużynie. Vitality miałoby zrezygnować z pełni francuskiego rosteru na rzecz międzynarodowego towarzystwa. Do organizacji mieliby przybyć Duńczycy z Astralis – Emil „Magisk" Reif, Peter „dupreeh" Rothmann i trener Danny „zonic" Sorensen.

Problem – angielski

ZywOo przed startem BLAST Premier Fall Finals 2021 udzielił wywiadu, o dziwo po angielsku, szwedzkiemu portalowi fragbite. Francuz został m.in. zapytany o potencjalne transfery. Jaka była odpowiedź? – Niestety nie mogę nic powiedzieć na ten temat – odparł Herbaut, dodatkowo uśmiechając się tajemniczo. Czy był to znak, że plotki mają w sobie ziarno prawdy?

Francuz został również zapytany o swoje postępy w nauce języka angielskiego. ZywOo nie ukrywał, że komunikowanie się w obcym języku byłoby dla niego nadal problemem. Mówił to jednak w kontekście życia codziennego. Jeśli jednak chodzi o grę, to nie widzi przeszkód, by się w niej porozumiewać angielskim. – Jestem gotowy na wszystko – zakończył.

21-latek opowiedział również o minionych miesiącach. Nie ukrywał rozczarowania z powodu wyników, zwłaszcza, że przyznał, że drużyna bardzo ciężko trenowała. W przypadku PGL Majora zasłonił się jednak faktem, że w ćwierćfinale Vitality trafiło na późniejszego zwycięzcę – Natus Vincere. Francuz przyznał, że Na’Vi to aktualnie najlepsza drużyna na świecie.

