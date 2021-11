Zbliża się nowe wydarzenie w FIFA 22. Wyciekły nazwiska wyróżnionych piłkarzy

Eventy w FIFA 22 wyrastają jak grzyby po deszczu. Gracze niemalże co tydzień otrzymują kolejne wydarzenia, które urozmaicają rozgrywkę. W najbliższy piątek do gry zawita Club Signatures.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Co już wiemy?

Chociaż cała zabawa rozpocznie się dopiero w najbliższy piątek, czy 26 listopada, to już znamy niektórych zawodników, którzy otrzymają nowe karty. Przecieki mówią o takich nazwiskach jak Kevin De Bruyne i Wissam Ben Yedder. Ponadto nagrodzeni zostaną najprawdopodobniej Milan Skriniar, Giorgio Chiellini, Edouard Mendy, Gelson Martins i Youcef Atal.

Jednego z nich – Gelsona Martinsa – będzie można zdobyć w trybie Wyzwania Budowania Składów. Tak przynajmniej twierdzi użytkownik Twittera – TrustyFutTrader – który dzieli się informacjami na swoim profilu.

Football Manager za darmo? Amazon nadal szaleje

Najlepsi z najlepszych

Co nasz jeszcze czeka? Mówi się o „Best of TOTW". Byłaby to drużyna złożona z najlepszych kart „w formie". Do drużyny trafią więc ci piłkarze, którzy w trwającym sezonie zostali wyróżnieni za bieżącą formę. Może być to okazja do otrzymania tych kart, które na tę chwilę nie są już dostępne do trafienia.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Kto znalazłby się w takiej drużynie? TrustyFutTrader przychodzi z nam pomocą i wylicza:

Kylian Mbappe

Mohamed Salah

Heung-Min Son

Luis Suarez

Leon Goretzka

Jesus Navas

Roberto Firmino

Theo Hernandez

Vinicus Junior

Dayot Upamecano

W piątek można się więc spodziewać solidnej bomby zrzuconej do świata Ultimate Team. Nic dziwnego – w końcu jest to Black Friday. EA Sports zapewne posiada jeszcze kilka niespodzianek dla graczy. Ci z kolei już pogodzili się, że w grze pojawia się aż tyle wydarzeń i nowych kart. Jeszcze kilka lat temu zawodnicy w dużym stopniu byli wynagradzani za rzeczywiste osiągnięcia, teraz zaś karty są przyznawane w mniej oczywisty sposób.

Spider-Man trafi do Avengers. Fani mogą się jednak poczuć rozczarowani