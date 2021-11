Rozgrywki eSportowe w World of Tanks Blitz. Blitz Europe Cup 2021 startują w ten czwartek

- To drugi rok kiedy mamy mistrzostwa wyłącznie w formacie online. Naszym celem jest nie tylko zrobienie zawodów, ale też spektaklu dla widzów. Dzięki czemu łączymy profesjonalny eSport oraz niedzielnych widzów. Zawodowcy pokazują swoje mistrzostwo, wygrywają tytuł i nagrody pieniężne, a oglądający mogą zdobywają cenne nagrody do gry - mówi Natalia Pershyts, Publishing Product Director, World of Tanks Blitz.

W tegorocznych zawodach wystąpią cztery najlepsze drużyny z Europy:

[EG-] Hey lol – zwycięzcy zeszłorocznych zawodów!

[LOCA] Fantastic

[-BPS-] Gravitas

[JON3S] Los JON3S

W drużynach [EG-] Hey lol, [-BPS-] Gravitas i [LOCA] Fantastic występują Polscy gracze. Podział nagród prezentuje się następująco:

1. miejsce – 25 000 USD oraz nagrody w grze: 10 000 000 kredytów, 24 000 złota, 200 000 wolnego doświadczenia, unikatowe logo klanu

2. miejsce – 15 000 USD oraz nagrody w grze: 8 000 000 kredytów, 18 000 złota, 170 000 wolnego doświadczenia, unikatowe logo klanu.

3. miejsce – 7 000 USD oraz nagrody w grze: 7 000 000 kredytów, 14 000 złota, 130 000 wolnego doświadczenia, unikatowe logo logo.

4. miejsce – 3 000 USD oraz nagrody w grze: 6 000 000 kredytów, 12 000 złota, 100 000 wolnego doświadczenia.

Widzowie również mogą spodziewać się nagród. Za oglądanie i dopingowanie swoich ulubieńców czeka mnóstwo nagród do gry, a w szczególności dwa mocne czołgi - Centurion Mk. 5/1 lub Progetto 46 do wyboru. Szczegóły rozgrywek dostępne są pod tym adresem.

3 z 4 turniejów już się zakończyły. Pierwsze miejsce w regionie APAC zajęła drużyna [-ID-] TEAM ID, [7STAR] 7STAR zwyciężyło w Blitz CIS Cup, a w Ameryce Północnej najlepsi okazali się [JKR] Jokers.

Aby oglądać Blitz Europe Cup powered by AppGallery wejdźcie pod ten adres.

