Nastąpiła era NAVI? S1mple zaprzecza. "Za krótko jesteśmy na szczycie"

PGL Major Stockholm 2021, ESL Pro League Season 14, IEM Cologne 2021, DreamHack Masters Spring 2021. To zaledwie niektóre ze zdobytych trofeum w tym roku przez Natus Vincere. Ukraińsko-rosyjski zespół na dodatek mógł cieszyć się z triumfowania w trzecim sezonie Intel Grand Slam. Tak fenomenalna dyspozycja sprawiła, że NAVI obejmuje fotel lidera w rankingu HLTV od 5 miesięcy, a wiele osób zaczęło mówić o erze NAVI.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Pięć miesięcy na szczycie to za mało dla Kostylieva

Z tym stwierdzeniem nie zgadza się jednak największa gwiazda zespołu, która zmierza w kierunku zostania najlepszym graczem 2021 roku. Mowa rzecz jasna o s1mple'u, którego wypowiedzi na ten i inne tematy znalazły się na zagranicznym portalu dexerto.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Kiedy porównasz nas do Astralis, to musimy pozostać na szczycie przez kolejne trzy, cztery albo pięć miesięcy, jeżeli chcemy mieć taką erę jak oni. [...] Jesteśmy najlepsi przez ostatnie pięć miesięcy, ale to za krótko w porównaniu do Astralis - podkreśla s1mple.

Zmiany w Team Liquid kwestią czasu? "Zespół kompletnie się nie dogaduje"

NAVI przebije osiągnięcia Astralis?

W historii Counter-Strike'a faktycznie trudno o znalezienie okresu większej dominacji, niż ta prowadzona przez Astralis w 2018 i 2019 roku. Wówczas pewnego rodzaju tradycją wręcz stało się, że Duńczycy spotykali się w finale z Teamem Liquid, które niemalże zawsze pokonywali. Dzięki temu Astralis zgarnęło na swoje konto między innymi pierwszy sezon Intel Grand Slama, czy cztery złote medale Majorów.

Wiele osób podkreśla dzisiaj, że region CIS jest obecnie najsilniejszym w CS-ie. S1mple również się z tym poniekąd zgadza, dodając, że obecnie największym rywalem NAVI jest Gambit Esports.

Król w końcu z koroną. Czy możemy już mówić o erze ukraińsko-rosyjskiego zespołu?