Znamy następny kierunek utalentowanego midlanera. Chovy trafia do Gen.G

Sporo spekulowano o przyszłości Chovy'ego po tym, jak Koreańczyk nie przedłużył umowy z Hanwha Life Esports. Był on przymierzany do DWG KIA, T1, a także do zespołów z Chin i Ameryki Północnej. Niemniej Jeong pozostaje w swoim ojczystym regionie. W przyszłym sezonie będzie on nosił barwy Gen.G.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Chovy to jeden z największych talentów koreańskiej sceny LoL-a

Chovy od lat uważany jest za jednego z najbardziej utalentowanych midlanerów i graczy w świecie League of Legends. Od lat regularnie występuje także na mistrzostwach świata, chociaż co roku robi to w innych barwach. Brał on udział w ostatnich trzech Worldsach, aczkolwiek wszystkie z nich zakończył na poziomie ćwierćfinałów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Samo Gen.G było na tegorocznej edycji mistrzostw świata pewnego rodzaju zaskoczeniem. Nikt nie oczekiwał od koreańskiej drużyny dojścia aż do półfinałów. Co więcej, w nich Koreańczycy byli jedną grę od wyeliminowania ewentualnych mistrzów świata, EDward Gaming. Dlatego turniej ten Gen.G niewątpliwie może zaliczyć do udanych, aczkolwiek nie zatrzymało to zmian w szeregach zespołu.

Zmiany w koreańskich zespołach. Tym razem w Gen.G oraz DWG KIA

Ruler jedynym ocalałym z przetasowania

Z tegorocznego składu pozostał jedynie strzelec, Park "Ruler" Jae-hyuk. Reszta członków to głównie nowe twarze. Na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy nowy skład na papierze jest w stanie sięgać po trofea. Niewątpliwie nie będzie to łatwe, wszak inne koreańskie zespoły również zapowiadają się groźnie.

Kolejny Europejczyk opuszcza kontynent. Hans Sama zawodnikiem Liquid