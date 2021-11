Nowy projekt Casemiro. Brazylijczyk znowu stworzy zespół CS:GO

CASE Esports to organizacja esportowa założona i zarządzana przez brazylijskiego pomocnika Realu Madryt – Casemiro. 29-latek intensywnie angażuje się w esport poprzez tworzenie nowych dywizji. Teraz zapowiedział powstanie składu w popularnej strzelance CS:GO.

Nowa-stara dywizja

Casemiro za pośrednictwem Twittera poinformował, że tworzy nowy zespół CS:GO. Brazylijczyk zaprezentował na krótkim materiale wideo pomieszczenie przeznaczone do treningu esportowców. Na ścianie prezentuje się grafika CS:GO, oznacza to, że to tutaj będą trenować gracze związani z tym tytułem esportowym.

Nie będzie to jednak pierwsze podejście CASE Esports do CSa. Organizacja w 2020 roku założyła zespół złożony z pięciu Brazylijczyków - Denisa "?dzt?" Fischera, Paulo "?land1n?" Felipe, Felipe "?delboNi?" Delbonia, Yana "?yepz?" Pedrettiego i Viniciusa "?n1ssim?" Pereiry. Skład funkcjonował kilka miesięcy, ostatecznie żegnając się z CASE w lipcu 2021. Przez ten czas nie zdołał podbić światowej sceny, w rankingu HLTV najwyżej plasując się na 66. miejscu.

Casemiro „odpoczął" od CS:GO przez prawie 5 miesięcy i zamierza z powrotem podbijać ten rynek. Na razie nie znamy więcej szczegółów poza informacją o tworzeniu dywizji. Możemy się jednak domyślać, że Brazylijczyk zamierza złożyć skład z Hiszpanów i Brazylijczyków. Oba kraje, a szczególnie Brazylia, posiadają spore zaplecze graczy nie związanych z żadną organizacją. Pomocnik Realu Madryt ma więc szerokie pole do popisu przy tworzeniu drużyny.

Rozwój CASE Esports

Powrót do dywizji CS:GO do kolejny sygnał od CASE Esports. Organizacja zamierza się rozwijać i stanowić znaczącą siłę na rynku esportowym. Świadczą o tym plany klubu dotyczące składu dywizji League of Legends. Kilka dni temu informowaliśmy o przeciekach na temat rosteru. Według nich w CASE może pojawić się m.in. Miłosz „Raven" Domagalski, który obok siebie miałby innych, utalentowanych graczy.

Casemiro nie ukrywa swojego zainteresowania esportem. Brazylijczyk jednak nie jest jedynym graczem, który coraz częściej udziela się w wirtualnym świecie. Swoje organizacje mają m.in. Jesse Lingard i Serio Aguero. Na razie to klub Argentyńczyka może pochwalić się sporymi osiągnięciami – dywizja Valoranta zagra chociażby na zbliżających się mistrzostwach świata. Być może Casemiro ma podobne aspiracje, a z odpowiednim budżetem cele są w zasięgu ręki.

