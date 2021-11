Wielki talent wreszcie trafił do FIFA 22. Idealny do trybu kariery

Moukoko to wielki talent Borussi Dortmund, który ma już za sobą debiut w pierwszej drużynie w rozgrywkach Bundesligi.

Wielki talent w FIFA 22 - Youssoufa Moukoko

Pierwszy raz głośno było o Moukoko, gdy zaledwie w wieku 14 lat wystąpił w meczu zespołu u-19. Wiek jednak nie był dla niego zbyt wielką przeszkodą, bo w swoim debiucie zdobył aż sześć goli. Potem został najmłodszym strzelcem gola w Młodzieżowej Lidze Mistrzów.

17-latek w trybie kariery będzie na pewno łakomym kąskiem dla wielu wirtualnych trenerów. Ocena 69 czyni go z pewnością jednym z lepszych zawodników w podobnym wieku. Kluczowy jest jednak potencjał młodzieżowego reprezentanta Niemiec. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinien się rozwinąć aż do 89 punktów.

Moukoko jest perfekcyjnym uzupełnieniem wielu składów w trybie kariery. W FIFA Ultimate Team jak na razie jednak doczekał się zwyczajnej srebrnej karty. To jednak dopiero początek kariery zawodnika Borussi. Jeżeli nadal będzie się tak szybko rozwijać, prędzej czy później powinien mieć większy wpływ na to co się dzieje w trybie FUT.

