Zmiany w koreańskich zespołach. Tym razem w Gen.G oraz DWG KIA

Okienko transferowe trwa w najlepsze także na dalekim Wschodzie. Do gry włączają się pierwsze zespoły z Korei Południowej, które zaczynają ogłaszać pierwsze roszady. Mowa tutaj o Gen.G oraz DWG KIA.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Mistrzowski trener wraca do DWG KIA

Przyjrzyjmy się na początku wicemistrzom świata z tego roku. Sporo mówiło się ostatnio o potencjalnych zmianach w wyjściowej piątce, aczkolwiek żadne z dotychczasowych doniesień nie zostało na razie potwierdzone. Wiemy za to, kto będzie szkoleniowcem DWG KIA na przyszły sezon. W roli jednego z trenerów do formacji powrócił Lee "Zefa" Jae-min, który w tym roku pełnił tę funkcję w T1. To właśnie pod przewodnictwem m.in. Zefy drużyna sięgnęła w 2020 roku po Puchar Przywoływacza.

Sensacyjny transfer staje się faktem. Inspired dołącza do Evil Geniuses

Sporo zmian w Gen.G

O wiele więcej informacji doszło do nas we wtorek z obozu Gen.G. Półfinaliści Worlds 2021 pożegnali się do dziś z dwoma graczami, a teraz pozostała dwójka pożegnała się z zespołem. Jedynym zawodnikiem ze starej wyjściowej piątki, który ma pozostać na najbliższy sezon jest Park "Ruler" Jae-hyuk. Strzelca można dziś nazywać ikoną Gen.G, wszak reprezentuje on organizację od maja 2018 roku.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

To jednak nie koniec wieści ze strony koreańskiego zespołu. Jednocześnie powitał on Hana "Peanuta" Wang-ho oraz Choia "Dorana" Hyeon-joon. Pierwszy z nich zalicza powrót do drużyny, bowiem był ją częścią przez większość 2019 roku. Doran za to po raz pierwszy w przyszłym sezonie przybierze barwy Gen.G.

Kolejny Europejczyk w Ameryce. Bwipo oficjalnie graczem Liquid