Darmowe paczki w FIFA 22 i karta Cristiano Ronaldo. Zobacz jak je otrzymać

Każdego miesiąca osoby, które posiadają abonamenty Amazon Prime otrzymują dodatkowe benefity poza stałymi zniżkami w sklepie giganta z USA. W grudniu, podobnie jak w listopadzie, jednym z dodatków będą darmowe paczki w FIFA 22 i nie tylko.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Nagrody na grudzień

Co przyszykowali nam pracownicy EA Sports i Amazona na następny miesiąc? W listopadzie była to m.in. karta wypożyczenia Kyliana Mbappe czy paczka ze złotymi kartami. W grudniu przygotowano podobny zestaw oparty na wypożyczeniu jednego piłkarza do trybu Ultimate Team oraz paczce z zawodnikami.

Posiadacze Twitch Prime Gaming w grudniu mogą skorzystać z pięciomeczowego wypożyczenia Cristiano Ronaldo do swojego składu. Portugalczyk jest nadal jedną z najlepszych kart w grze, dlatego warto wziąć go do siebie i wykorzystać podczas najważniejszych spotkań. Można również po prostu przetestować kartę napastnika Manchesteru United, która w normlanych warunkach jest stosunkowo droga i być może nieosiągalna dla większości graczy FUT.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Ponadto otrzymamy trzy paczki. W jednej znajdzie się siedem złotych kart piłkarzy. W drugiej do wylosowania będą dwie karty piłkarzy ocenione na minimum 81. Trzecia paczka zawiera dodatki takie jak zmiana pozycji i style gry.

Przedsmak CS-owej Ligi Mistrzów. Aż 13 Polaków rozpoczyna nowy turniej

Jak otrzymać bonusy?

Przede wszystkim trzeba być subskrybentem Twitch Prime Gaming. Usługa zawiera się m.in. w przecenionym Amazon Prime, który kilka tygodni temu podbił polski rynek tanią ceną.

Gdy już posiadamy Twitch Prime Gaming, należy połączyć swoje konto na platformie Twitch z kontem na platformach EA Sports i Amazon Prime Gaming. Na koniec na Twitchu należy nacisnąć w prawym górnym rogu w ikonkę korony, gdy odbiór nagród będzie możliwy. Pozostaje wejść do świata Ultimate Team i w sklepie odebrać swoje paczki.

Sędzia nie dał rady, a komputer był niepokonany. Absurdalne błędy FIFA 22 [WIDEO]