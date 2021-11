Kolejny Europejczyk w Ameryce. Bwipo oficjalnie graczem Liquid

W trwającej obecnie przerwie na między innymi okienko transferowe w League of Legends, pojawiało się sporo doniesień na temat transferów Europejczyków za Atlantyk. Wśród nich mogliśmy znaleźć plotki o przenosinach Bwipo do Teamu Liquid. Teraz jesteśmy już pewni, gdzie Belg będzie występował w kolejnym sezonie.

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Bwipo oficjalnie w Liquid

Nowym domem Rau został faktycznie Team Liquid. Północnoamerykańska organizacja jest czterokrotnym mistrzem swojego regionu, aczkolwiek w ostatnim sezonie nie osiągnęła żadnych większych sukcesów. Największym z nich było zakwalifikowanie się na mistrzostwa świata w League of Legends, gdzie po raz trzeci z rzędu drużyna zakończyła zmagania na fazie grupowej. W decydującym starciu o wyjście z grupy przegrała ona z Gen.G.

Nic więc dziwnego, że skoro Liquid nie spełniło ponownie oczekiwań, to w szeregach zespołu doszło do przetasowań. Do tej pory podpisał on nowe kontrakty z dotychczasowym wspierającym i dżunglerem, natomiast wedle plotek ma do niej na dniach dołączyć nowy strzelec i midlaner.

Gracz wraca na górną linię

Sam Bwipo natomiast powraca do roli toplanera. W Liquid będzie występował właśnie na górnej alejce. W drugiej połowie 2021 roku mogliśmy go oglądać w roli leśnika Fnatic, po tym jak zastąpił w tej roli Oskara "Selfmade'a" Boderka. Polak przeszedł wówczas do Teamu Vitality i według informacji dziennikarzy Dot Esports, pozostanie w drużynie na najbliższy sezon.

