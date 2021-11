Sensacyjny transfer staje się faktem. Inspired dołącza do Evil Geniuses

Inspired tym samym zakończył trzyletni okres gry dla europejskiego Rogue. Polak zagrał z drużyną na mistrzostwach świata w 2021 roku. Teraz będzie podbijał amerykańską scenę w barwach Evil Geniuses.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Ameryka nowym przystankiem

To wielka chwila dla całej polskiej sceny League of Legends. Inspired będzie pierwszym Polakiem grającym w LCS-ie – najwyższej amerykańskiej lidze LoLa. Nowy zespół Słomy – Evil Geniuses – nie ukrywa, że bardzo na niego lczy. – Nasz plan dominacji razem z Inspiredem jest bliski finalizacji – czytamy na oficjalnym koncie organizacji.

Oczekiwania idą w parze z talentem 19-latka. Mimo młodego wieku ten zdążył już sporo osiągnąć na europejskim podwórku. W letnim splicie 2021 został wybrany najlepszym zawodnikiem LEC-a. Teraz przyszła pora na drużynowe sukcesy.

Evil Geniuses ma już skompletowany skład na nowy sezon. Partnerami Polaka będą: support - Philippe „Vulcan" Laflamme, bot laner - Kyle „Danny" Sakamaki, mid laner - Joseph „jojopyun" Pyun i top laner - Jeong „Impact" Eon-young. Inspired zaś jest Junglerem. Organizacja zamierza poprawić swoje wyniki na amerykańskiej scenie – w ostatnim sezonie zajęła 5-6. miejsce, przez co nie awansowała na Worldsy 2021.

Więcej treści esportowych i gamingowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Dla Inspireda transfer do Ameryki to próba ruszenia do przodu ze swoją karierą. Polak bardzo szybko wskoczył na wysoki poziom, bo już jako nastolatek został czołowym graczem Europy. Ponadto zagrał dwukrotnie na mistrzostwach świata w barwach Rogue. Zajmował również kilkukrotnie miejsca na podium LEC. We wrześniu zaś przedłużył kontrakt z organizacją. Wygląda jednak na to, że brak sukcesów drużynowych wywołał u gracza chęć zmiany.

Poznaliśmy miasta gospodarze Worlds 2022. Gracze odwiedzą Meksyk, Kanadę i USA