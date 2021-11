"Zawalczę w klatce za 2 lub 3 miesiące". Pashabiceps zdradził szczegóły walki

Jarosław „pashabiceps" Jarząbkowski to emerytowany esportowiec, który wkrótce ma zmienić profesję i zająć się walkami MMA. Polak od dawna jest przymierzany do wystąpienia m.in. na gali FAME MMA i wygląda na to, że jego debiut jest już potwierdzony.

Walka za 2-3 miesiące

Pasha kilka dni temu był gościem specjalnym turnieju CS:GO odbywającego się w Budapeszcie. Było to wydarzenie V4 Future Sports Festival 2021. Jarząbkowski pojawił się na anglojęzycznej transmisji i opowiedział czym obecnie się zajmuje.

Polak wyjaśnił gospodarzom studia, że przygotowuje się do wejścia do klatki. – Przygotowuję się do walki w formule MMA. Kilka polskich organizacji zaproponowało mi tzw. „walkę celebrytów", ale mogłem również wybrać na przeciwnika zawodnika, który całe życie uprawia sporty walki. 2-3 miesiące i zobaczycie papito w klatce – wyjawił przybliżoną datę pasha. Esportowiec zażartował, że będzie reprezentantem całej branży. – Będę reprezentantem esportu w sporcie – powiedział.

Plotki się potwierdzą?

Informacja o przybliżonej dacie walki nie była jedyną, którą pasha ujawnił. 33-latek określił również swojego przyszłego przeciwnika. – To gość, który nie wyleguje się na kanapie, ale jest silny jak ja. Jest silny jak Hulk – o kim może mówić pasha? Podejrzenia padają na Nikolę „Lobanjica" Mijomanovicia. To człowiek ze środowiska streamingowego i esportowego, który posturą przypomina Jarząbkowskiego. Co więcej ze streamerem kontaktował się nawet Wojtek Gola – współwłaściciel FAME MMA. Na razie są to przypuszczenia, ale póki co strzępki informacji układają się w logiczną całość.

Gospodarze studia zażartowali, że nie wyobrażają sobie agresywnego pashy, który jest na co dzień sympatyczną postacią. Jarząbkowski również zwrócił uwagę na ten problem. – Najgorsze jest to, że nie mam hejterów. Nie mam gościa, który nienawidzę. To problematyczne dla mojej głowy przygotowującej się na walkę. Ja zawsze jestem przyjaźnie nastawiony – zakończył pasha.

