Esportowe mistrzostwa świata z rekordową oglądalnością. Miliony osób śledziło finał

Kiedy do finału Worlds 2021 zakwalifikowali się mistrzowie Chin w postaci EDward Gaming, wysoka frekwencja widzów podczas niego była gwarantowana. League of Legends jest bowiem niezwykle popularne w Państwie Środka, gdzie esport ten często śledzi więcej osób niż niektóre sporty tradycyjne. Co więcej, po zdobyciu Pucharu Przywoływacza przez EDG, na ulice w Chinach wyszli fani, świętując triumf swojej drużyny.

Ponad 70 milionów osób obserwowało finał Worlds 2021

Sam finał trwał pełne pięć map. Można się było więc spodziewać, że finał tegorocznych mistrzostw świata pobije w kontekście oglądalności wszystkie poprzednie edycje. Niedzielny raport opublikowany przez organizatorów MŚ i twórców LoL-a, Riot, potwierdza te domysły.

Według niego, finałowe starcie pomiędzy EDward Gaming a DWG KIa zebrało w szczytowym momencie ponad 73 miliony widzów przed ekranami. Krótko po zakończeniu turnieju, portal Esports Charts mówił o czteromilionowej frekwencji podczas meczu, aczkolwiek nie ma on dostępu do danych z Chin. Śmiało można więc wnioskować, że wymieniona powyżej liczba bierze widzów z Państwa Środka pod uwagę.

To prawie o 30 milionów więcej niż rok temu

Taki rezultat bije wszystkie rekordy ustanowione wcześniej w League of Legends. Dotychczasowy rekord w kontekście oglądalności trzymał finał zeszłorocznej edycji Worlds, podczas której chińskie Suning walczyło z DAMWON Gaming. Wówczas według Riotu spotkanie śledziło w szczytowym momencie ponad 46 milionów widzów.

W niedzielę organizatorzy jednocześnie wyjawili miasta gospodarzy na przyszłoroczną edycję mistrzostw świata w League of Legends. Będą nimi Mexico City, Nowy Jork, Toronto oraz San Francisco.

