Wschodząca gwiazda esportu nie patrzy na edukacje? "Nie byłem jeszcze na żadnych zajęciach"

Wśród młodych zawodników CS:GO nie ma dzisiaj gracza cieszącego się większym zainteresowaniem, niż m0NESY. Rosjanin pomimo młodego wieku był już na kilka turniejach LAN-owych, takich jak między innymi finały WePlay Academy League, na których był o włos od wygranej. W wielu meczach i turniejach jest on statystycznie najlepszym zawodnikiem, co przyciąga coraz to większe zainteresowanie mediów, fanów i innych zespołów.

m0NESY jednym z najciekawszych przyszłościowych graczy w CS:GO

Ostatnie przecieki zza kulis CS:GO mówią o tym, że wiele czołowych organizacji pokroju G2 Esports byłoby zainteresowane młodym talentem. Inne źródła mówią za to o tym, że m0NESY może zostać sprzedany przez Natus Vincere. Nic więc dziwnego, że w wyniku tak ogromnego szumu wokół Osipova portal HLTV zdecydował się z nim porozmawiać podczas zeszłoweekendowych finałów WePlay Academy League.

W rozmowie z redakcją 16-latek zdradza wiele szczegółów na temat swoich ambicji, celów i nie tylko. Jego zdaniem posiada on wszystkie cechy, które uczyniłyby z niego czołowego zawodnika. Nie ukrywa jednak tęsknoty za domem, wszak ostatnie dwa miesiące spędził z zespołem w Kijowie. To wiąże się z tym, że młodzieniec ma problemy z byciem na bieżąco w szkole. Sam w wywiadzie skomentował tę kwestię.

"Nie potrzebuję edukacji"

- Nie byłem do tej pory na żadnych zajęciach. Spędziłem ostatnie dwa miesiące w Kijowie, przez co po prostu nie miałem jak tego zrobić. [...] Szczerze mówiąc, nie potrzebuję edukacji. Zajmuje się nią dla moich rodziców, którzy się o mnie martwią, ale rozumieją moje stanowisko - przyznał w rozmowie m0NESY.

Połączenie edukacji z prężnie rozwijającą się karierą gracza jest nierzadkim problemem w esporcie, zwłaszcza jeżeli sporo przebywa się poza domem. Rosjanin dodał, że wraz z bratem szuka szkoły, która spełni jego wymagania i potrzeby.

