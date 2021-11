Team Secret znowu komplecie. Do składu Doty 2 dołączył były mistrz świata

W październiku zwieńczyło się The International 10, czyli odpowiednik mistrzostw świata w świecie Doty 2. Po tego typu wydarzeniach na esportowych scenach często dochodzi do wielu transferów i nie inaczej jest w przypadku produkcji Valve. Na TI10 Team Secret zajął ostatnie miejsce na podium, w wyniku czego wielu oczekiwało, że drużyna Nishy pozostanie w tym samym składzie.

Drużyna prędko znalazła graczy na powstałe wakaty

Były to jednak błędne domysły. Zespół pożegnał się na przestrzeni listopada z dwoma zawodnikami, aczkolwiek już znalazł za nich zastępstwo. Pierwszym ogłoszonym w czwartek graczem był Daryl Koh "iceiceice" Pei Xiang, który w przeszłości wielokrotnie brał udział w The International, aczkolwiek tylko w 2011 sięgnął po medal, kiedy to zajął trzecie miejsce.

Niemniej drugim świeżym reprezentantem Teamu Secret został jeszcze bardziej znany gracz ze świata Doty 2, SumaiL. Pakistańczyk przez wiele lat występował w Evil Geniuses, z którym w 2015 roku zdobył mistrzostwo świata, zostając wówczas w wieku 16 lat najmłodszym mistrzem świata w historii Doty 2. Na tegorocznej edycji wystąpił pod banderą OG, aczkolwiek zakończył zmagania na 7-8 lokacie.

Pierwsze mecze odświeżonego zespołu już za paręnaście dni

Dwa nabytki o takiej sławie niewątpliwie sprawią, że fani będą mieli ogromne oczekiwania względem Teamu Secret. Pierwsze testy nowego składu zostaną zainaugurowane już pod koniec listopada, kiedy to wystartuje Dota Pro Circuit w zachodniej Europie. Tam Nisha i spółka podejmą takie formacje, jak Alliance, Team Liquid czy Nigma Galaxy.

