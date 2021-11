Mistrz świata powróci do DWG KIA? Nowe informacje na temat przyszłości zespołu

Wraz z otwarciem tegorocznego okienka transferowego w League of Legends, trzem graczom wygasły kontrakty z DWG KIA. Mowa tutaj o Kimie "Canyonie" Geon-bu, Heo "ShowMakerze" Su i Cho "BeryLu" Geon-hee. Za to Kim "Khan" Dong-ha zawiesił karierę profesjonalnego zawodnika ze względu na obowiązkową służbę wojskową w Korei Południowej. Wiele wskazuje na to, że los DWG KIA na kolejny rok jest w większości przesądzony.

Nuguri powróci do DWG KIA?

Toplanerem formacji na przyszły sezon ma być Jang "Nuguri" Ha-gwon, który opuścił DK z końcem 2020 roku. To on był jednym z głównych autorów sukcesu zespołu sprzed roku, wszak ten pod m.in. jego przewodnictwem zdobył mistrzostwo świata w League of Legends. W 2021 roku Nuguri reprezentował barwy FunPlus Phoenix, aczkolwiek chińska drużyna rozpoczęła ogromną przebudowę po rozczarowujących Worlds 2021. W jej wyniku z FPX pożegnał się już sam Jang.

ShowMaker i Canyon podobno z nowymi kontraktami

Według portalu Upcomer, Nuguri lada dzień ma podpisać kontrakt z DWG KIA. Nowy podpis mają także złożyć ShowMaker oraz Canyon, którzy według zagranicznych dziennikarzy otrzymali propozycję kilkumilionowych kontraktów. Te mają obowiązywać parę lat, aczkolwiek nie podano żadnych szczegółów.

Finn powraca do LEC. Szwed nowym zawodnikiem EXCEL

Z samym DWG KIA ma się za to rozstać BeryL. Tak przynajmniej informują inne zagraniczne media. Dotychczasowy wspierający drużyny ma przywdziać w 2022 roku barwy DRX, aczkolwiek nie wiadomo, kto miałby wejść w jego miejsce w składzie mistrzów świata z zeszłego sezonu.

