Potężne inwestycje Casemiro. Formuje esportowy skład gwiazd z Polakiem na czele

Coraz więcej piłkarzy inwestuje w esportowe drużyny. Swoje organizacje posiadają m.in. Sergio Aguero, Jesse Lingard, wymieniony Casemiro, czy Gerard Pique. Piłkarze inwestują w esport coraz większe pieniądze.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Skład przerastający ligę

Na portalu Doteesports ukazał się możliwy skład Case Esports w League of Legends. Przypomnijmy, że właścicielem organizacji jest Casemiro, a drużyna LoLa znajduje się obecnie w drugiej lidze hiszpańskiej. Przypuszczalny skład może znacznie przerosnąć pozostałych rywali w rozgrywek, bowiem Brazylijczyk planuje naprawdę spore ruchy transferowe.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Drużyna ma składać się z dwóch Rosjan, którzy są byłymi graczami UOL i posiadają doświadczenie wyniesione nawet z mistrzostw świata – to AHaHaCiK i SaNTaS. Ponadto zespół uzupełnią Hiszpanie – Javaaa i Miniduke, a także Miłosz „Raven" Domagalski, który w 2021 roku był związany z organizacją Vitality.Bee.

Taka drużyna z pewnością zdominowałaby rozgrywki drugiej ligi hiszpańskiej. Wymieniona wyżej piątka mogłaby nawet zawalczyć na arenie międzynarodowej, jeśli jednak doniesienia transferowe się sprawdzą, to najbliższe miesiące gracze będą musieli spędzić na zapleczu Superligi w Hiszpanii.

Casemiro tym samym daje sygnał, że zamierza na poważnie zainwestować w rozgrywki esportowe. Celem Case Esports będzie zapewne awans do wyższej ligi, a następnie być może turnieje międzynarodowe. Do najlepszych na kontynencie organizacji jednak sporo brakuje. By w przyszłości pojawić się w najbardziej prestiżowej lidze w Europie – LEC – należy kupić miejsce, które może być warte nawet kilkanaście milionów euro.

Plotki szybko potwierdzone. Es3tag nowym graczem NiP-u