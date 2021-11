Kuriozalna sytuacja na turnieju Warzone. Jeden z graczy zaspał na start

Wydarzenia dla esportowców i streamerów w Call of Duty: Warzone cieszą się zazwyczaj sporą popularnością. Można na nich wygrać także pokaźną sumę pieniędzy. Nie inaczej było podczas ostatniego turnieju z serii World Series of Warzone, którego pula nagród wynosiła 400 tysięcy dolarów. Czasami jednak niektórzy gracze nie pojawiają się na turnieju, pomimo tego, że byli zgłoszeni.

Zawodnik zaspał na turniej Call of Duty

Jednym z nich ostatnio został Blazt. Miał on zagrać w duecie z Charlie "MuTeX" Saouma, innym popularnym twórcą ze świata Call fo Duty. Okazało się jednak, że Kanadyjczyk w ostatniej chwili musiał szukać zastępstwa za swojego partnera, gdyż ten zaspał na turniej.

Jak przyznał sam Blazt, zasnął on w okolicach północy i obudził się dopiero około godziny 15:00 kolejnego dnia, co zmusiło MuTeXa do znalezienia zastępstwa w trybie alarmowym. Nim okazał się być gracz o pseudonimie Christophertremb, według informacji Jake'a Lucky'ego. Sam Blazt natomiast nie będzie dopuszczony do gry przez resztę trwania World Series of Warzone.

Dosyć niezły finalny rezultat jego partnera

Jak możemy jednak zauważyć za pomocą portalu dexerto, sam MuTeX poradził sobie z Christophertrembem nie najgorzej. Dwójka zajęła bowiem drugie miejsce w finalnej klasyfikacji, zaledwie czterdzieści punktów za liderami z Teamu Swagg.

