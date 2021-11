KennyS popisuje się formą w CS:GO. Francuz samotnie poradził sobie z piątką rywali [WIDEO]

Zwycięzca turnieju rangi Major z 2015 roku od ośmiu miesięcy przesiaduje na ławce w G2 Esports. Od tamtego czasu wiele razy mówiono o potencjalnej przyszłości KennySa, która do dziś stoi pod znakiem zapytania. Nieraz sugerowano, że Francuz spróbuje swoich sił w VALORANCIE, wszak wielu byłych profesjonalnych graczy CS:GO przeszło już na produkcję Riot Games.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Przyszłość Francuza nadal niepewna, ale on udowadnia, że wciąż potrafi grać w CS-a

Niemniej to wszystko to na razie tylko domysły. Sam Schrub nie określił planów na najbliższe miesiące, chociaż brał już udział w charytatywnych turniejach w VALORANCIE. Nie zmienia to faktu, że nadal od czasu do czasu pogrywa on w CS:GO i czasami zaskakuje zagraniami na wysokim poziomie. Jedno z nich miało miejsce na środowej transmisji Francuza.

W filmie KennyS znajduje się w trudnej sytuacji, bowiem już na samym starcie dwóch jego towarzyszy nie żyje, a on posiada ikoniczną dla niego broń, AWP. Z pozoru runda wydaje się trudna do wygrania, tym bardziej że dwójka pozostałych kolegów z zespołu również traci w trakcie filmiku życie. Jednakże KennyS nie bez powodu jest znany ze swoich zagrań z popularną snajperką.

Odsłaniamy kulisy finałów ESL Mistrzostw Polski. "Byliśmy pierwszą ofiarą jeśli chodzi o imprezy masowe"

KennyS w pojedynkę uporał się z oponentami

Tak jak wiele razy w przeszłości, tak i tym razem Schrub popisał się niesamowitą znajomością gry. Przeczytał on zachowania rywali niemalże bezbłędnie, po kolei eliminując każdego z nich i samodzielnie wygrywając rundę dla swojego zespołu.

Mikyx połączy siły z Tacticalem w TSM-ie? Nowe informacje o przyszłości drużyny