Mikyx połączy siły z Tacticalem w TSM-ie? Nowe informacje o przyszłości drużyny

Wszystko wskazuje na to, że cała trójka graczy G2 Esports posadzona po zakończeniu tegorocznego sezonu na ławkę znalazła nowy dom. Zakulisowe doniesienia informują bowiem o przyszłości Mihaela "Mikyxa" Mehla. Słoweniec ma przeprowadzić się za Atlantyk.

Mikyx połączy siły z Tacticalem?

Jego nowym domem ma być TSM, czyli jedna z najbardziej renomowanych drużyn w Ameryce Północnej, która nieraz sięgała po trofeum League of Legends Championship Series i pojawiała się na mistrzostwach świata. Nie wystąpiła ona jednak na Worlds 2021, w wyniku czego naturalne było, że właściciele organizacji będą rozglądali się za rekonstrukcją składu. Według informacji dziennikarzy Dot Esports, formacja ma już zaklepany duet na dolną alejkę.

Ten mają współtworzyć Mikyx oraz Edward "Tactical" Ra. Dot Esports uchyliło rąbka tajemnicy na początku tygodnia, kiedy to w ramach Free Agency Show poinformowało o domniemanych przenosinach wspierającego G2 Esports do TSM-u. Teraz portal dodaje, że jego strzelcem będzie Tactical, który dwa ostatnie lata spędził w szeregach Teamu Liquid.

Angaż Amerykanina nie jest zaskakujący

Inne doniesienia mówią za to o próbie ściągnięcia Stevena "Hans samy" Liva do Liquid, w wyniku czego sam Ra zostałby bez drużyny. Nic więc dziwnego, że zainteresowały się nim czołowe północnoamerykańskie zespoły, tym bardziej że jest on Amerykaninem, więc nie zajmuje miejsca importowego.

Jeżeli powyższe informacje i pozostałe plotki zostaną potwierdzone, to oznaczałoby to, że każdy z zawodników wystawionych przez G2 na listę transferową znalazł nowy dom. Martin "Rekkles" Larsson dołączył na początku tygodnia do Karmine Corp, natomiast Martin "Wunder" Hansen łączony jest z Fnatic.

