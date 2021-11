G2 Esports znalazło nowego toplanera? Były gracz Schalke blisko podpisania umowy

Na początku tygodnia otwarte zostało okienko transferowe w profesjonalnym League of Legends. Nic więc dziwnego, że z dnia na dzień pojawiają się coraz to kolejne informacje na temat transferów, przedłużeń umów i nie tylko. Jedną z czołowych formacji, która planuje przebudować skład przed kolejnym sezonem jest G2 Esports, które według doniesień znalazło już toplanera na najbliższe lata.

Broken Blade ma niebawem dołączyć do G2

Jak informuje portal Upcomer, jest nim Sergen "Broken Blade" Çelik, co jest zgodne z plotkami, które pojawiają się od paru tygodni. Turek w tym roku reprezentował barwy Schalke 04 Esports, a wcześniej spędził rok za Atlantykiem w TSM-ie. Sam tegoroczny sezon nie był najlepszy w wykonaniu niemieckiego klubu sportowego, wszak letni split zakończył on na ostatnim, dziesiątym miejscu w LoL European Championship.

Niemniej pomimo horrendalnych rezultatów na lato, Broken Blade był jednym z najlepszych toplanerów na Starym Kontynencie. Nie dziwi zatem zainteresowanie ze strony G2 Esports, które po wystawieniu Martina "Wundera" Hansena na listę transferową szuka nowego zawodnika na górną alejkę. Sam Wunder za to ma ponoć przejść do największego nemezis G2 w League of Legends - Fnatic.

Jak ma wyglądać skład G2 na najbliższy rok?

Jeżeliby wierzyć wszystkim rzetelnym dziennikarzom, którzy zdradzają zakulisowe ruchy transferowe europejskich drużyn, to G2 Esports ma już skompletowany skład na najbliższy sezon. Nowymi nabytkami na dolnej alejce mają być Victor "Flakked" Lirola oraz Raphaël "Targamas" Crabbé. W szeregach zespołu zostanie Marcin "Jankos" Jankowski oraz Rasmus "Caps" Winther.

