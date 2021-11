Wybitny występ nieznanego dotąd gracza. Zdobył niemal 150 fragów podczas jednego meczu

Niemalże 150 fragów na trzech mapach? Taki wynik wykręcił Marko „Maki" Mijatović podczas jednego meczu Marten przeciwko Nexus w Pinnacle Fall Series 3 Regionals. Chorwat od razu przykuł uwagę całego esportowego świata.

Wybitny mecz

Takie występy, jakie miały miejsce wczoraj w wykonaniu Makiego ogląda się niezwykle rzadko. Chorwat w starciu z rumuńskim Nexus zdobył aż 143 fragi, w tym 67 na trzeciej lokacji. Mecz był co prawda bardzo intensywny. Nie dość, że składał się z trzech map, to na dwóch z nich zobaczyliśmy łącznie aż 6 dogrywek. Ponadto na pozostałej lokacji – Duście2 – odbyło się 30 rund. Chorwat miał więc możliwość się wykazać i nabić statystyki.

Statystyki z meczu Marten vs Nexus. screenshot HLTV

Niemniej jednak takie występy są wciąż niebywałą rzadkością. 21-latek niemalże w pojedynkę wygrał mecz dla swojej drużyny, notując łącznie 143 fragi i osiągając średni rating na poziomie 1.75. Szczególny podziw budzi pokaz na trzeciej mapie – Ancient. Tutaj Chorwat zdobył aż 67 fragów w 53 rundy. Co więcej, zadawał średnio 136,4 punktów obrażeń, a także zanotował rating na poziomie 1.97.

Owszem, mecz trwał bardzo długo i Maki miał czas, by wykręcić niesamowity wynik. Podziw budzi jednak to, że potrafił utrzymać wybitną formę przez całe spotkanie. Chorwata wystarczy porównać do drugiego najlepszego gracza na serwerze – Adriana „XELLOW" Guty z Nexus. Rumun na trzech mapach zdobył łącznie 98 fragów, czyli o 45 mniej niż Maki. Chorwat miał również absurdalne K/D, które wyniosło +65. Występ perfekcyjny w każdym calu.

Z podziemia windą na szczyt

Taki występ natychmiastowo przyciągnął uwagę esportowego świata, który dotychczas nie za bardzo kojarzył Makiego. Nic w tym dziwnego – Chorwat na portalu HLTV jest notowany zaledwie od marca 2021, dotychczas występując w słabych, bałkańskich drużynach. Jego obecna ekipa – Marten – znajduje się na 133. miejscu rankingu HLTV, a Pinnacle Fall Series 3 Regionals to okazjado zmierzenia się z nieco lepszymi rywalami niż dotychczas. Ponadto Maki i spółka są o krok od awansu do kolejnego etapu turnieju, gdzie zagrają już z drużynami z drugiej, europejskiej półki.

Przy takim występie 21-latka pojawiły się również oskarżenia o oszukiwanie. Niektórzy użytkownicy Reddita sugerują, że taki wystrzał formy u mało znanego gracza wygląda podejrzanie.

