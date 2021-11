Superteam z nową gwiazdą? Ropz na celowniku FaZe

Kariera ropza choć miała dynamiczny początek, tak od dłuższego czasu stoi w miejscu. Słaby występ jego dotychczasowej drużyny – MOUZ – na PGL Major Stockholm 2021 może być pretekstem do zmiany drużyny w wykonaniu Estończyka. Zainteresowanie wykazuje FaZe Clan.

Superteam się wzmacnia

FaZe Clan od początku swojego istnienia kojarzy się z drużyną złożoną z największych gwiazd esportowego świata. Organizacja otrzymała jednak olbrzymi cios w postaci odejścia Nikoli „NiKo" Kovacia, który zasilił szeregi G2 Esports. Nowy transfer, czyli Robin „ropz" Kool mógłby wskoczyć w buty Bośniaka i stać się nową pierwszoplanową postacią FaZe.

Publikujpodał ją dziennikarz Mac_Coy. Dla ropza byłoby to ponowne połączenie sił z Finnem „karrigan" Andersenem, z którym współpracował podczas pobytu w MOUZ. Duńczyk mógłby tak wpasować Estończyka w drużynę, że ta wskoczyłaby na kolejny poziom.

21-latek w FaZe Clanie zastąpiłby Olofa „olofmeister" Kajbjera, który po zawieszeniu kariery w lutym wrócił na kilka miesięcy do gry, by wspomóc drużynę, z którą jest związany od 2017 roku. Amerykańska organizacja mimo rotacji w składzie wciąż nie potrafi znaleźć rozwiązania na wspięcie się na samym szczyt i utrzymania się na nim. FaZe mimo wydawania ogromnych pieniędzy nadal nie sięgnęło po zwycięstwo na Majorze, a takie ambicje pojawiają się w klubie od momentu założenia dywizji CS:GO.

Rozczarowujące MOUZ

Wyżej opisany ruch transferowy wydaje się oczywisty. MOUZ od dawna staje się za ciasnym miejscem dla ropza, który w 2020 roku był 7. najlepszym graczem na świecie. Estończyk jest w organizacji od 2017 roku i zawdzięcza jej olbrzymi rozwój, niemniej jednak wygląda na to, że uderzył już w szklany sufit. Potencjał 21-latka jest zawieszony znacznie wyżej, tymczasem rok 2021 minął pod znakiem przeciętnego MOUZ. Obecna drużyna i filozofia organizacji, która bazuje na młodych zawodnikach zaczęły ograniczać ropza, który przerasta kolegów z zespołu.

MOUZ szukało różnych rozwiązań na to, by pójść do przodu, jednak na razie nie zdają one egzaminu. Strata ropza byłaby bardzo bolesna dla organizacji. Ta jednak szykuje już zastępstwo w postaci Justina „jks" Savage’a, obecnie związanego kontraktem z Complexity. Takie informacje podał Mac_Coy.

