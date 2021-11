Gracz opuścił turniej przez zakażenie COVID-19. W ostatniej chwili zastąpił go kibic

Tak jak wspomnieliśmy, wydarzenie ma miejsce w izraelskim mieście. Niestety przed przylotem do niego pewne problemy spotkały Team Slovakia. Okazało się, że jeden z członków zespołu otrzymał pozytywny wynik na obecność COVID-19, w wyniku czego naturalnie nie mógł podróżować do Izraela.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Zespół uratowany przez jednego z kibiców

Niemniej na pomoc przyszedł jeden z kibiców drużyny, Stanislav „GrOgY" Babala. Ten jakiś czas temu wygrał specjalny konkurs organizowany przez formację. W wyniku wygranej miał właśnie podróżować z zespołem na turniej do Ejlatu, co zresztą zrobił.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Po dotarciu na miejsce Team Slovakia nie miał za bardzo możliwości zastąpienia zawodnika, który został w kraju z jednym wyjątkiem. W jego miejsce wszedł właśnie GrOgY, który w inauguracyjnym meczu drużyny na wydarzeniu był najlepszym drugim najlepszym graczem na serwerze, a w kolejnych również radził sobie nie najgorzej. Sam Team Slovakia zatriumfował wynikiem 16:14, a następnie 16:1, przechodząc do fazy pucharowej IESF World Championship 2021.

Wschodząca gwiazda Counter-Strike'a niedługo dołączy do G2 Esports?

Team Slovakia nadal w grze

Play-offy Team Slovakia rozpoczął od porażki z BLUEJAYS wynikiem 1:2, jednak to nie koniec turnieju dla naszych południowych sąsiadów. Spadli oni bowiem do dolnej drabinki, gdzie na chwilę obecną czekają na wyłonienie swojego rywala. Możliwe więc, że Babala jeszcze nieraz uratuje swój zespół, wszak ten nadal wspomaga go w rozgrywkach.

WePlay zażartował ze zmian na Dust2. To zmienia wszystko