Wunder zamieni G2 na Fnatic? Ponad pół miliona euro wykupu

W nocy z poniedziałku na wtorek otworzyło się okienko transferowe w League of Legends. Nic więc dziwnego, że z całego świata zaczynają do nas spływać coraz ciekawsze informacje na temat transferów. Tym razem renomowany dziennikarz z Dot Esports, Pablo Suarez, poinformował o przyszłości Martina "Wundera" Hansena z G2 Esports.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Wunder po 4 latach opuści G2 na rzecz Fnatic?

Jak informuje hiszpański dziennikarz, Duńczyk ma trafić do największego nemezis G2 w League of Legends, Fnatic. Według niego brytyjska organizacja wyłoży na Wundera 600 tysięcy euro. Sam Hansen był częścią G2 przez ostatnie cztery lata, jednakże po rozczarowującym 2021 roku w wykonaniu drużyny, został wystawiony na listę transferową wraz z paroma innymi zawodnikami.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Taki transfer oznaczałby, że Fnatic pożegna się z Adamem "Adamem" Maanane. Według innych źródeł młody Francuz doszedł do porozumienia z organizacją, która w 2022 roku zadebiutuje w League of Legends European Championship. Mowa tutaj rzecz jasna o Teamie BDS, który w związku z wejściem do ligi konstruuje skład na przyszły sezon.

Zmiany w Ninjas in Pyjamas? Do zespołu ma dołączyć kolejny Duńczyk

Fnatic rekonstruuje skład

Sam angaż Wundera ma nie być jedyną zmianach w szeregach Fnatic. Formacja ma ponoć pożegnać się z dotychczasowym leśnikiem i midlanerem, a w ich miejsce mają wejść kolejno Iván "Razork" Martín Díaz oraz Marek "Humanoid" Brázda. Niemniej żaden z wymienionych transferów nie został jeszcze potwierdzony przez żadną ze stron, w wyniku czego możemy jedynie czekać na oficjalnie potwierdzenie.

Najlepszy zawodnik na świecie dał rady swojemu następcy. "Roczne wypożyczenie"