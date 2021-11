S1mple króluje w kolejnym rankingu. Ukrainiec najlepszy prawie na każdej mapie

Półtora tygodnia temu Natus Vincere w końcu sięgnęło po upragnione trofeum Majora w CS:GO. Każdy z członków składu dołożył coś od siebie, jednakże niewątpliwie największy wkład w ten sukces miał MVP turnieju, s1mple. Ukrainiec po raz kolejny popisał się niesamowitymi umiejętnościami, a jego statystyki były godne podziwu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

S1mple królem kolejnej statystyki

To, że 24-latek posiada niesamowite zdolności nie powinno dziwić żadnego widza Counter-Strike'a. Jak podkreśla jednak portal Pley.gg, s1mple może pochwalić się inną zadziwiającą statystyką.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Zawodnik Natus Vincere jest bowiem najlepszym graczem CS:GO w 2021 roku na sześciu z siedmiu map, które znajdują się obecnie w puli map turniejowych. W wyliczaniu tego pod uwagę zostały wzięte mecze przeciwko 20 najlepszym zespołom [najprawdopodobniej według rankingu HLTV - dop. red.].

Król w końcu z koroną. Czy możemy już mówić o erze ukraińsko-rosyjskiego zespołu?

Ukrainiec nie najlepszy jedynie na Vertigo

Jedynym wyjątkiem, na którym nie króluje Kostyliev, jest Vertigo. A to dlatego, że ta mapa jest po prostu permanentnie banowana przez NAVI, co nie jest niczym dziwnym, wszak każda drużyna ma co najmniej jedną planszę, na której po prostu nie rywalizuje.

S1mple jest jednak najlepszy na pozostałej szóstce. Najlepsze oceny zbiera on na Duście2, gdzie może pochwalić się ratingiem wysokości 1,34. Najgorszy, chociaż nadal fenomenalny wynik ma on na Mirage - 1,29.

Nietypowe zachowanie esportowca w trakcie meczu. Broni go były kolega

Warto zaznaczyć jednak, że na kilku mapach tuż za nim znajduje się inny świetny zawodnik CS:GO, Mathieu "ZyWoO" Herbaut. Francuz został nagrodzony tytułem najlepszego gracza 2019 i 2020 roku przez portal HLTV. Niemniej patrząc na tegoroczne osiągnięcia, wyróżnienie za ten rok powinno powędrować w ręce s1mple'a.