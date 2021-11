Najgorszy piłkarz w FIFA 22. Czy naprawdę jest aż tak słaby?

Najniższą ocenę w grze FIFA 22 uzyskał 21-letni Darren Collins. Irlandczyk występuje w klubie Sligo Rovers, który gra w SSE Airticity League Premier Division, czyli w lidze irlandzkiej.

Może być tylko lepiej

Trzeba na początku powiedzieć jasno - to, że Collins jest najgorszym zawodnikiem w grze, nie oznacza, że jest najgorszym profesjonalnym piłkarzem na świecie. W FIFA 22 nie znajdziemy wielu niższych lig, w których z pewnością grają gorsi piłkarze.

Irlandczyk jest środkowym napastnikiem, ale może również zagrać na lewej stronie. Z jego karty możemy wyczytać, że szybkość nie jest jego najlepszą stroną, ale wyróżnia się na tle innych statystyk. Wykończenie Collinsa zostało ocenione na 49 punktów, co jest słabym wynikiem na jego pozycji. Najgorszy jest jednak w odbiorach, które ma na poziomie 22 punktów.

Tak wygląda karta najgorszego zawodnika w FIFA 22, Darrena Collinsa, fot. EA

Na portalu transfermarkt.pl możemy się dowiedzieć, że Darren Collins jest wychowankiem klubu, a do pierwszego składu trafił wiosną 2018 roku. Jego umowa obowiązuje do końca przyszłego roku. W tym sezonie piłkarz na boisku spędził zaledwie 9 minut w przegranym meczu ligowym przeciw Derry City. Sligo grało również w kwalifikacjach do Conference League, ale tam nie zobaczyliśmy Darrena Collinsa.

Atutem Irlandczyka z pewnością jest jego wiek. Ma dopiero 21 lat, co każe nam sądzić, że jeszcze będzie się rozwijał, a jego ogólna ocena powinna wzrosnąć, a co za tym idzie, będzie mógł przekazać pałeczkę najgorszego gracza w serii FIFA innemu zawodnikowi. Tutaj konkurencja spora, bo bardzo zbliżone do niego noty posiadają również gracze z Chin oraz Indii.

