Zimowy sen League of Legends. Polak mistrzem Niemiec

Paweł "Czekolad" Szczepanik od kilku miesięcy reprezentuje barwy MOUZ, w których walczył o mistrzostwo Niemiec już podczas lata. Wówczas zajął on zaledwie trzecie miejsce, które pozwoliło mu awansować do European Masters, czyli odpowiednika piłkarskiej Ligi Europy. Czekolad pozostał w szeregach MOUZ na okres trwania zimowych zmagań.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Czekolad i spółka mistrzami Prime League Winter Cup

Te zostały zwieńczone w miniony weekend i to właśnie triumfem Czekolada. Rozgrywki przez MOUZ zostały zainaugurowane od zwycięstwa, aczkolwiek już w drugiej rundzie drużyna musiała uznać wyższość Unicorns of Love Sexy Edition. Niemniej spadek do dolnej drabinki nie zdemotywował Szczepanika i spółki. Ci pewnie szli po swoje i w finale otrzymali szansę zrewanżowania się na UOL.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Po porażce 1:3 w drugiej rundzie mało kto spodziewał się tak jednostronnego starcia. Faktem jest jednak to, że ekipa Czekolada kompletnie zdemolowała oponentów, triumfując w Prime League Pro Division Winter Cup wynikiem 3:0. Tym samym MOUZ wzbogaciło się o 10 tysięcy euro.

Kontrowersje wokół Worldsów. Usatysfakcjonowały poziomem, ale rozczarowały pod innymi względami

Czas na okienko transferowe w świecie LoL-a

Jak wspomnieliśmy we wstępie, scena League of Legends wkracza obecnie w fazę zimowego snu, która jednocześnie oznacza początek okienka transferowego. Te zostanie otwarte już w nocy z poniedziałku na wtorek. Jak co roku powinniśmy spodziewać się wielu ruchów i transferów, zarówno na najwyższych poziomach zmagań w LoL-u, jak i na etapie regionalnych rozgrywek. Możliwe więc, że sam Czekolad weźmie udział w rozpoczynającym się dziś okienku.

Barcelona stworzyła kolejną drużynę esportową. Zagrają w lidze hiszpańskiej