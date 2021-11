Lewandowski otrzyma specjalną kartę w FIFA 22? Trwa głosowanie na zawodnika miesiąca

Nagroda piłkarza miesiąca w Bundeslidze ma podwójne znaczenie, bo nagrodzony gracz dodatkowo otrzymuje specjalną kartę w FIFIE. Wyróżniony za październik może zostać Robert Lewandowski.

Konkurencja z Bayernu

Na liście znalazły się nazwiska z czterech klubów, w tym Bayern Monachium otrzymał aż dwie nominacje. Należą one do Roberta Lewandowskiego i Thomasa Mullera. RB Lipsk również może się pochwalić dwoma przedstawicielami – to Christopher Nkunku i Dominik Szoboszlai. Pozostali to Jonas Hofmann z Borussi Mönchengladbach i Karim Onisiwo, gracz RSV Mainz 05.

Lewandowski miał udany poprzedni miesiąc. W samej Bundeslidze zdobył po dwa gole w meczach z Unionem Berlin i Bayerem Leverkusen, dołożył także trafienie w starciu z TSG Hoffenheim. W przegranym spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt nie umieścił piłki w siatce, ale zanotował asystę. Z nominowanych zawodników ma najwięcej goli, jednak w klasyfikacji kanadyjskiej wyprzedza go o jedno oczko Muller.

Być może takie wyniki nie wystarczą, by Polak otrzymał nagrodę. Czeka na nią długo – ostatni raz zawodnikiem miesiąca został w październiku 2020 roku. W tym sezonie zaś nagrodzeni zostali Erling Haaland za sierpień i Florian Wirtz za wrzesień.

Karta specjalna w FIFIE

Zdobycie nagrody piłkarza miesiąca łączy się również ze specjalnym wyróżnieniem w FIFA 22. Zawodnik bowiem otrzymuje kartę specjalną, która ma powiększone statystyki i ocenę ogólną, a by ją zdobyć, trzeba wykonać Wyzwanie Budowania Składów.

Część głosów Bundesliga oddaje w ręce widzom. Na oficjalnej stronie ligi i EA Sports można zagłosować na piłkarza, który zasłużył na takie wyróżnienie.

