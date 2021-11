Polski esportowiec bohaterem głośnego transferu? Amerykanie są nim zainteresowani

Coraz więcej mówi się o przyszłości Inspireda. Polak od paru dni przymierzany jest do Evil Geniuses przez różne źródła. W nocy z wtorku na środę dodatkowe informacje podał jeden z najbardziej renomowanych amerykańskich dziennikarzy z Dot Esports, Jacob Wolf.

Inspired coraz bliżej Evil Geniuses

Według niego transfer Inspireda do formacji biorącej udział w amerykańskim LoL Championship Series jest już niemal pewny. Dziennikarz dodaje, że ruch może zostać ogłoszony tuż po otwarciu okienka transferowego, co będzie miało miejsce 15 listopada.

Słoma został wybrany najlepszym zawodnikiem letniej edycji League of Legends European Championship, gdzie podczas fazy zasadniczej poprowadził Rogue do pierwszego miejsca w tabeli. Niestety, play-offy rozgrywek oraz późniejsze mistrzostwa świata nie były już tak udane. Ekipa Polaka ledwo zakwalifikowała się na Worlds 2021, gdzie zakończyła zmagania na poziomie fazy grupowej.

Reszta wyjściowej piątki EG niepewna

Jeżeli wspomniany transfer Inspireda do Evil Geniuses dojdzie do skutku, to amerykańska formacja będzie jego drugim zespołem na najwyższym szczeblu rozgrywek w karierze. Na chwilę obecną trudno jednak powiedzieć, jak będzie wyglądała reszta składu zarówno Rogue, jak i Evil Geniuses, bowiem na ten temat nie pojawiły się do tej pory żadne rzetelne doniesienia.

