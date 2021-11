Niespodzianka dla fanów. Legenda esportu zagrała z Adamem Małyszem

Adam Małysz będzie miał swój program na TVNie. „Małyshowmania" została dodana do jesiennej ramówki jako program specjalny, którego transmisja odbędzie się w czwartek 11 listopada o godzinie 18:15.

Deluxe Ski Jump i TaZ

Jedną z atrakcji „Małyshowmanii" będzie pojedynek w Deluxe Ski Jump. Jest to kultowa gra, w której gracze oddają skoki na skoczniach z całego świata. Rozgrywkę zapewne większość z nas doskonale pamięta, więc powrót do niej przywołuje zawsze miłe wspomnienia. Wykorzystali to producenci programu o Adamie Małyszu, którzy postarali się nawet o charakterystyczny dla lat 90 i wczesnych XXI wieku monitor.

Kadr z rozgrywki w Deluxe Ski Jump widzimy na reklamie programu, który znajduje się na górze artykułu. W studiu oprócz Adama Małysza znalazł się również Wiktor „TaZ" Wojtas – zawodnik HONORIS, w przeszłości gracz Virtus.pro, członek legendarnej Złotej Piątki w Counter-Strike’u. TaZ będzie towarzyszył Małyszowi podczas rozgrywki w DSJ. Skąd taka współpraca? HONORIS, którego współwłaścicielem jest esportowiec, jest sponsorowane przez Red Bulla, podobnie jak Adam Małysz. Producent napojów energetycznych jest również jednym z twórców programu. Stąd zapewne to niestandardowe połączenie.

Czym jest Małyshowmania?

Program poświęcony Adamowi Małyszowi zostanie wyemitowany w czwartek 11 listopada na antenie TVN o godzinie 18:15. Jest to wydanie specjalne, stworzone z okazji 20-lecia Małyszomanii – to właśnie 20 lat temu skoczek sięgnął po swoją pierwszą Kryształową Kulę.

Program Małyshowmania poprowadzi Michał Kempa – dziennikarz i komik. Obecnie znany jest z prowadzenia show Mam Talent. W programie zobaczymy również postacie znane ze skoków narciarskich. Pojawią się tacy zawodnicy jak Thomas Morgenstern i Andreas Goldberger. Sam Małysz będzie odpowiadał na pytania o swoją karierę, ale także brał udział w wielu zabawnych konkursach. Zwiastun programu można zobaczyć na stronie Red Bulla.

