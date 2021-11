Polski esportowiec zostanie w lidze francuskiej? Nowe informacje

Za Jactrollem niezwykle udany sezon w LFL, czyli francuskiej lidze League of Legends. Polak wraz z resztą Misfits Premier sięgnął po letnie mistrzostwo rozgrywek, a następnie zdobył tytuł mistrzów Francji w finałach sezonu. Dodatkowo dwukrotnie wystąpił on w tym roku na European Masters, raz kończąc przygodę na poziomie ćwierćfinałów, a raz dochodząc do półfinałów.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Niemniej końcówka roku w League of Legends oznacza start okienka transferowego i nie inaczej jest tym razem. Wiele wskazuje na to, że udział w nim weźmie także dzisiejsza drużyna Skurzyńskiego. Aczkolwiek polski wspierający nie powinien się o nic obawiać, bowiem jak mówią najnowsze plotki ze strony portalu Upcomer, ten podobno znalazł już nowy dom.

Znana gra na igrzyskach? "Prowadzimy rozmowy z komitetem olimpijskim"

Jak informują zagraniczni dziennikarze, Jactroll ponoć dogadał się już z Teamem Vitality i od kolejnego sezonu ma reprezentować barwy Vitality.Bee. To akademia formacji, która na co dzień rywalizuje w LFL, czyli w lidze, w której Skurzyński spędził przecież ostatni rok. Sam Polak reprezentował już zresztą kiedyś barwy Vitality, wszak był częścią zespołu od grudnia 2017 roku do lipca 2020 roku.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Wspomniane okienko transferowe oficjalnie zostanie zainaugurowane 15 listopada, więc do ewentualnego potwierdzenia powyższych doniesień ze strony gracza bądź też organizacji musimy jednak jeszcze odrobinę poczekać.

Zmiany w czołowej organizacji esportowej. Dwójka graczy poza składem