Zmiany w czołowej organizacji esportowej. Dwójka graczy poza składem

Świat esportu wchodzi powoli w odrobinę spokojniejszy okres, wszak w listopadzie i w grudniu zazwyczaj mało jest rozgrywanych turniejów, a na scenie panuje okienko transferowe. Podobnie jest w Dota 2. Dlatego też nie dziwi fakt, że formacje zaczynają ogłaszać roszady w składzie. Do takich doszło w jednej z najbardziej znanych organizacji w świecie Doty, OG.

Dwójka zawodników poza składem

Z drużyną pożegnało się bowiem dwóch graczy, Sumail "SumaiL" Hassan oraz Martin "Saksa" Sazdov. Staż pierwszego z nich w OG był dosyć krótki, wszak 22-latek został częścią zespołu w czerwcu tego roku. O wiele dłużej barw ekipy bronił Saksa, który był jej częścią od stycznia poprzedniego roku.

OG nie zachwyciło na ostatnich mistrzostwach świata w Dota 2, The International 2021. Drużyna rzutem na taśmę zakwalifikowała się na turniej, co było dosyć zaskakujące, jako że wygrała ona dwie poprzednie edycje MŚ. Tym razem nie zbliżyła się nawet do trofeum, gdyż OG zajęło miejsce 7-8.

Co dalej z OG? Mamy dowiedzieć się niedługo

W wyniku tego zmiany w składzie OG nie dziwią. Na chwilę obecną nie wiadomo kto wejdzie w miejsce Saksy oraz SumaiLa, aczkolwiek jak informuje organizacja, ta niedługo poinformuje o nowych nabytkach.

