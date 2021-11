ESL Mistrzostwa Polski. Wisła Kraków zagra w wielkim finale. Faworyci odpadli

ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2021 dobiegają końca – przed nami pozostał tylko finał turnieju. HONORIS i Wisła All in! Games Kraków zagrają o 50 tysięcy złotych, a także o awans na IEM Katowice i ESL Pro League Conference Season 15.

Półfinał znowu nie do przejścia

W pierwszym półfinale zmierzyli się ze sobą gracze Anonymo i Wisły All in! Games Kraków. Drużyna Adriana „imd" Piepera była stawiana w roli faworytów, jednak ostatecznie nie podołała temu zadaniu. Zaskoczyła zaś Wisła, która ostatecznie wygrała 2:1, ale mogła to spotkanie zakończyć już po drugiej mapie.

Biała Gwiazda zaliczyła bardzo mocne wejście w mecz na Duście2. Był to wybór Wisły, bardzo celny – jak się później okazało. Wynik 16:5 mógł zwiastować demolkę na kolejnych lokacjach. I rzeczywiście na Inferno Wisła mogła zakończyć spotkanie wynikiem 2:0, ale przy prowadzeniu 8:11 zbytnio się rozluźniła, co wykorzystali przeciwnicy, wracając do spotkania. Kluczową rolę odegrały dwa nowe nabytki Anonymo – rallen i snatchie. Trzecia mapa zaś to pokaz charakteru Wisły, która wróciła z wyniku 5:10 i ostatecznie zwyciężyła 16:13 za sprawą fenomenalnej gry po stronie broniącej.

Anonymo tym samym ponownie odbija się od półfinału ESL Mistrzostw Polski. Przypomina to bardzo wiosenny sezon, kiedy drużyna również była faworytem turnieju, a nie dotarła nawet do finału. Wisła zaś po raz drugi w swojej historii zagra w finałowym spotkaniu.

Szalony mecz

W drugiej parze HONORIS zmierzyło się z MAD DOG’S PACT. Spotkanie było jeszcze bardziej szalone od pierwszego, pierwsze mapy bowiem kończyły się zdecydowanym zwycięstwem jednej z drużyn. Na Overpassie triumfowało HONORIS 16:7, na Vertigo PACT 16:4.

Prawdziwe szaleństwo oglądaliśmy na Nuke’u, gdzie HONORIS zaliczyło niesamowity come-back, wychodząc spod topora. Ostatecznie oglądaliśmy nie jedną, a dwie dogrywki, przez co spotkanie trwało około 4 godzin. Mecz zakończył się zwycięstwem HONORIS 22:19 i 2:1 w mapach. Bohaterem półfinału był Kamil „reiko" Cegiełko – jego średni rating wyniósł 1.52, zdobył z kolei łącznie 84 fragów – o 19 więcej niż drugi w spotkaniu Kamil „Sobol" Sobolewski.

Czas na finał

Tym samym w finale spotkają się HONORIS i Wisła All in! Games Kraków. Dla ekipy NEO i TaZa będzie to okazja do obronienia tytułu zdobytego podczas wiosennej edycji. Kubski i Wojtas ponadto wraz ze swoją drużyną otrzymają zaproszenie na IEM Katowice Play-in 2022, co z pewnością byłoby ważną podróżą sentymentalną dla obu weteranów.

Wisła zaś zagra drugi raz w historii w finale ESL Mistrzostw Polski. Biała Gwiazda ma szansę po raz pierwszy sięgnąć po mistrzowski tytuł. W nagrodę otrzyma 50 tysięcy złotych, a także zaproszenie do ESL Pro League Conference Season 15 i IEM Katowice Play-in 2022. Wiślacy w Katowicach już raz zagrali – miało to miejsce w lutym bieżącego roku. SZPERO i spółka zapewne ostrzą sobie zęby na ponowne zagoszczenie na legendarnej imprezie.

Finał ESL MP rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisja spotkania odbędzie się na kanale ESL Polska na Twitchu.

