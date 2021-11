Serena Williams zaczyna współpracę z esportowym gigantem. Co będzie robić?

Serena Williams ogłosiła współpracę z jedną z czołowych organizacji esportowych na świecie, Cloud9. Tenisistka będzie ambasadorem programu "Training Grounds", w którego ramach ma poprowadzić swój własny kurs o nazwie "Champion's Mindset". Został on stworzony dla młodych graczy.

Tenisistka będzie nadzorowała rozwój młodych graczy

We wspomnianym programie ma ona osobiście uczyć o wartościach, dzięki którym została jedną z najlepszych tenisistek w historii. Te wartości mają następnie pomagać aspirującym młodzikom coraz to efektywniej wchodzić w świat esportu, co umożliwia zresztą stworzony przez Cloud9 Training Grounds. W kursie Williams będzie również dzielić się radami z samymi trenerami, którzy pracują wokół programu.

- Ciężka praca, treningi i dedykacja są niezwykle ważne, kiedy pracujesz w celu zostania najlepszym i spełnienia swoich marzeń, niezależnie czy chodzi o sport, czy o coś innego. Jako doradca w Cloud9, jestem podekscytowana z połączenia sił z programem Training Grounds, żeby pomóc pielęgnować te umiejętności we wszystkich uczniach - przyznała w ogłoszeniu Williams.

Jej wkład będzie niezwykle cenny

- Umiejętności Sereny pokazane w kursie Champion's Mindset będą kluczowym narzędziem w celu rozwijania młodych graczy, którzy są skupieni na osiągnięciu postawionych sobie celów i zdrowi - mówi za to Samir Bolar, Dyrektor Wykonawczy w Training Grounds.

