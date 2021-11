Maradona zniknie z FIFA 22? Sprawa wydaje się przesądzona

Według portalu infobae z Argentyny sąd uznał roszczenie Sattvica, firmy Matiasa Morli i zarządził zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci usunięcia karty Diego Maradony z gier EA Sports. Sędzia uznał, że EA nie mogło używać wizerunku argentyńskiego piłkarza

"To była moja obietnica"

Prawnik Matias Morla w zeszłym roku odzyskał prawa do marki Maradony po sporze, który toczył z Dalmą i Gianinną Maradona, córkami piłkarza. Obie kobiety oskarżały Morlę o nielegalne używanie marki, ale sprawa potoczyła się po myśli prawnika.

Pisał wtedy na swoim Instagramie: - Dzięki doskonałej pracy doktora D'Alessandro dziś sprawiedliwość wyegzekwowała wolę Diego i razem z siostrami możemy korzystać z marki Maradona. Twoja wola, Diego, zawsze będzie szanowana. To była moja obietnica i dotrzymam jej do końca moich dni.

Nie wiadomo jak całą sprawę rozwiąże EA. Na pewno Kanadyjczycy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Jednak jeżeli karta zniknie z gry wszystko będzie zależeć od tego w jaki sposób to się stanie. Jeśli EA Sports po prostu usunie Maradonę to gracze posiadający kartę z jego wizerunkiem stracą miliony wirtualnych monet. Jeżeli jednak producent gry odda pieniądze, to posiadacze niewymiennych kart z wizerunkiem Argentyńczyka będą mogli mówić o sporym szczęściu.

