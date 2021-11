Chińczycy w środku nocy wylegli na ulice! Wielkie świętowanie tytułu mistrza świata [WIDEO]

Faworytem do zwycięstwa w rozgrywanych na Islandii mistrzostw świata w League of Legends było DWG, które broniło tytułu. W pewnym momencie reprezentanci Korei Południowej byli bardzo bliscy zwycięstwa - mieli nawet punkt meczowy, ale nie zdołali dopiąć swego.

Tłumna radość chińskich kibiców

Zawodnicy EDG walczyli do samego końca i czekała ich za to nagroda. Chińczycy, występujący w League of Legends Pro League (najważniejszej chińskiej ligi LoL-a) odwrócili losy pojedynku z wyniku 1:2 na 3:2, zdobywając tym samym Puchar Przywoływacza.

Finałowy pojedynek pomiędzy EDG i DWG kończył się około godziny 1:00 w nocy chińskiego czasu. Nie przeszkodziło to jednak tamtejszym kibicom w emocjonalnym celebrowaniu zwycięstwa swoich reprezentantów, którzy "na całego" świętowali triumf swoich idoli.

Fani EDward tłumnie ruszyli na ulice chińskich miasta, śpiewając przy tym, machając flagami i wykrzykując nazwę zwycięskiej drużyny. W sieci pojawiło się szereg nagrań przedstawiających euforię zwolenników e-sportu.