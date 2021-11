Nie pomógł nawet Neymar. Brazylijczycy jadą do domu

Neymar, napastnik Paris-Saint Germain od lat słynie z zamiłowania do gier wideo. Brazylijczykowi zdarza się nawet prowadzić transmisje na Twitchu. 29-latek często również wspiera brazylijskie drużyny na turniejach esportowych.

FURIA ulubieńcami Neymara

Zawodnik PSG wczorajszy dzień spędził na kibicowaniu swoim rodakom z FURII. Jest to jego ulubiona drużyna CS:GO, od czasu upadku legendarnego składu MIBR. Wsparcie okazywał przede wszystkim na Twitterze. – Jeśli jest coś, co mnie raduje, to widok Brazylijczyków spełniających swoje marzenia. Kiedy poznajesz te osoby, szczęście jest kilka razy większe. Naprzód FURIA! – napisał przed spotkaniem Neymar.

Ostatecznie Brazylijczycy przegrali 0:2, tocząc jednak wyrównany bój z faworyzowanymi Rosjanami z Gambit Esports. Tym samym Latynosi odpadli z PGL Major Stockholm 2021. Zawodnikom FURII porażkę nieco osłodził Neymar, który pogratulował graczom za godne reprezentowanie Brazylii na arenie międzynarodowej.

Nie tylko kibic

Neymar to przede wszystkim przyjaciel zawodników FURII. Drogi Brazylijczyków wielokrotnie się przecinały. Sam piłkarz często odwiedzał graczy na ich bootcampach, czyli zgrupowaniach drużynowych. Podczas spotkań CS:GO okazywał wsparcie i zachęcał do kibicowania. Brazylijską społeczność jednak nie trzeba specjalnie mobilizować – wczorajsze spotkanie FURII oglądało kilkaset tysięcy osób na portugalskojęzycznym streamie.

Esportowa scena CS:GO na pewno bardzo zyska za sprawą promocji od takich osób jak Neymar. Brazylijczyk nie jest jednak jedynym piłkarzem, który tak mocno angażuje się w esport. Z Ameryki Południowej warto tutaj wskazać na Sergio Aguero, który posiada nawet własną organizację esportową, a jedna z drużyn, występująca na scenie VALORANTA – zagrała nawet na najważniejszym turnieju na świecie. Z europejskich piłkarzy są to chociażby Jesse Lingard czy Mesut Ozil.

