Rekordowa oglądalność na mistrzostwach świata. Rekord Polaków pobity

Dotychczasowy rekord oglądalności rozgrywek CS:GO należał do meczu Virtus.pro kontra Astralis z 2017 roku. Był to finał Majora ELEAGUE Atlanta, w którym brali udział polscy gracze, występujący dla Virtus.pro.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Rekord dla hitowego starcia

Z pośród wszystkich ćwierćfinałów PGL Major Stockholm 2021 to właśnie spotkanie między Natus Vincere i Vitality zapowiadało się na najbardziej hitowe. W obu drużynach występują dwaj najlepsi gracze na świecie - Oleksandr „s1mple" Kostyliev oraz Mathieu „ZywOo" Herbaut. Wczorajszy rezultat zapewne wpłynie na to, który z nich na koniec roku zostanie uznany najlepszym zawodnikiem 2021 roku. Batalię wygrał s1mple, którego Na’Vi triumfowało 2:0.

Starcie gwiazd CS:GO musiało przyciągnąć największą widownię. Peak oglądalności wyniósł aż 1 371 918 widzów. Ponad pół miliona śledziło mecz na rosyjskojęzycznym streamie. Jest to właśnie efekt Na’Vi, które jest najpopularniejszą drużyną w regionie CIS.

Zmiana na liście najbardziej oglądanych meczów

Wczorajszy mecz Na’Vi vs Vitality był najchętniej oglądanym spotkaniem w historii turniejów CS:GO. Poprzedni rekord należał do Virtus.pro i Astralis, czyli finałowego starcia ELEAGUE Atlanta Major 2017. Potrzebowano ponad 4 lat, by pobić ten rekord.

Więcej treści esportowych i gamingowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W tym miejscu warto wspomnieć o wczorajszym drugim ćwierćfinale pomiędzy Gambit a FURIĄ. Rosyjska i brazylijska publika w peaku osiągnęła aż 1 203 317 widzów. Jest to 4. najlepszy wynik w historii turniejów CS:GO. Tym samym PGL Major w jeden dzień ustanowił dwa z pięciu najlepszych wyników oglądalności CS:GO.

Należy pamiętać, że mamy do czynienia dopiero z ćwierćfinałami. Popularność tegorocznego Majora jest od początku znakomita, można się więc spodziewać nowych rekordów oglądalności – zarówno na półfinałach, jak i oczywiście w finale turnieju.

Major 2021. Znakomite akcje. Tak grają najlepsi na świecie w CS:GO