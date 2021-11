Członek sztabu szkoleniowego odszedł z HONORIS. "Ciężka decyzja"

Decyzja była podyktowana sytuacja osobistą Szymona Kościelniaka, który w najbliższym czasie nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków w pełnym wymiarze czasowym. Z tego powodu drogi HONORIS i Nodsury'ego rozeszły się.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Więcej treści esportowych i gamingowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Głos w sprawie zabrał jeden z właścicieli HONORIS i jednocześnie zawodnik drużyny, Wiktor "TaZ" Wojtas. - Obecnie HONORIS potrzebuje osób w pełni zaangażowanych w codzienność organizacji. To jest ten moment gdy kształtuje się styl naszej gry, jakość komunikacji i przede wszystkim współpraca drużynowa. Próbowaliśmy razem z Szymonem znaleźć rozwiązanie w zaistniałej sytuacji, ale nie było to niestety możliwe. Decyzja ciężka, ale jedyna, którą mogliśmy podjąć dla dobra zarówno Nodsurego jak i samej drużyny. Życzymy Szymonowi jak najszybszego powrotu do pełnej aktywności w CS’ie, który jest jego naturalnym środowiskiem pracy - powiedział TaZ.

Czas na zmiany w formacie Worldsów? Fani chcieli tego od dawna. "Weźmiemy to pod uwagę"

Pożegnalne słowa padły również z ust samego Nodsury'ego, który podziękował drużynie za współpracę. - Dziękuję chłopakom za zaufanie, którym obdarzyli mnie w dniu podjęcia współpracy. To był niezwykle intensywny i rozwijający okres w mojej karierze. Z jednej strony praca z legendami, od których wiele się uczysz, a z drugiej młodsi zawodnicy pewnie zmierzający na szczyt. To wszystko było niezwykle inspirujące i motywujące do działania. Rzeczywistość pisze jednak swoje scenariusze i muszę zrobić krok w tył, by móc wrócić do gry z regularnością i w takim wymiarze czasowym, jakiego bym sobie życzył. Zrobiliśmy spory progres i trzymam kciuki, by HONORIS nadal rozwijało się w taki sposób - podsumowuje okres swojej pracy Kościelniak.

W zaistniałej sytuacji HONORIS pozostaje z wakatem na stanowisku analityka. Dalsze plany związane z funkcjonowaniem sztabu szkoleniowego zostaną podane do wiadomości publicznej w stosownym czasie.

Konami znowu rozczarowało graczy. eFootball jednak nie przejdzie rewolucji