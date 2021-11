Major 2021. Znakomite akcje. Tak grają najlepsi na świecie w CS:GO

Trwający PGL Major Stockholm 2021 to znakomita okazja do napisania nowych historii. Takie miały miejsce wczoraj, kiedy to podczas spotkań ćwierćfinałów dwóch graczy - Nikola "NiKo" Kovać i Ismail "refrezh" Ali popisali się znakomitymi akcjami z Desert Eagle'a.

