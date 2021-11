Mistrz Polski w Counter-Strike: Global Offensive zostanie wyłoniony już po weekendzie

Już po weekendzie, 8-9 listopada rozpocznie się ostateczny etap rywalizacji ESL Mistrzostw Polski CS:GO. Po tygodniach rywalizacji w fazie zasadniczej, do newralgicznego etapu 23. edycji turnieju przystąpią 4 zespoły: Anonymo, Wisła All iN Games!, MAD DOG’S PACT i broniący tytułu Honoris.

Gra o wielką stawkę

Gracze rywalizują o pulę nagród, która wynosi 100 000 PLN. Zespół, który zwycięży w tej edycji zawodów dostanie też bezpośredni awans do przyszłorocznego turnieju CS:GO podczas Intel Extreme Masters Katowice 2022. Legendary turniej powróci do Spodka razem z publicznością, gdzie ESL Mistrzowie Polski otrzymają szansę rywalizacji z najlepszymi drużynami z całego świata w walce o 1 000 000 USD. Ponadto, zwycięzcy Mistrzostw Polski zmierzą się też w turnieju ESL Pro League Conference pod koniec listopada.

Mecze półfinałowe i wielki finał ESL Mistrzostw Polski w CS:GO zostaną rozegrane w formacie BO3 podczas spotkania na żywo w ESL Arena Katowice. Już w najbliższy poniedziałek 8 listopada od godziny 16:00 kibice oglądający rozgrywki na kanale Twitch będą mogli obserwować starcia topowych polskich zespołów. Finałowy pojedynek obejrzymy już we wtorek, 9 listopada o godzinie 19:00. Drabinka fazy play-off prezentuje się następująco:

Drabinka play-offów ESL Mistrzostw Polski. fot. materiały prasowe

Nie tylko esport

Turniej Mistrzostw Polski to jednak nie tylko rozgrywki w Counter-Strike: Global Offensive. Organizatorzy przygotowali dla fanów też liczne atrakcje. Wśród nich kibice będą mogli wziąć udział w:

Gra Paczka – Już za chwilę Szlachetna Paczka po raz kolejny połączy tysiące osób i pomoże najbardziej potrzebującym. Po raz 21. osoby starsze i samotne, rodziny dotknięte biedą, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, otrzymają nie tylko pomoc materialną, ale również wsparcie i obecność wolontariuszy. Gra Paczka to gamingowa akcja charytatywna wspierająca Szlachetną Paczkę. W tym roku Gra Paczkę mogli już wspierać kibice w trakcie meczów fazy play-off ESL Mistrzostw Polski. Będą mieli też szansę zrobić to w ostatnich spotkaniach mistrzostw, 8 i 9 listopada. Dzięki temu Szlachetna Paczka będzie mogła jeszcze skuteczniej szerzyć ideę mądrej pomocy i docierać do większej ilości potrzebujących. Akcję można wspomóc wpłacając dotację na grapaczka.pl/wplacam.

Beat the Legends – konkurs Beat the Legends, organizowany wspólnie z partnerem turnieju – PaySafeCard, pozwoli spełnić kibicom marzenie i stanąć ramię w ramię z komentatorami ESL Mistrzostw Polski - Maciejem "Morgenem" Żuchowskim i Kubą "Kubikiem" Kubiakiem. Zawodnicy, którzy zostali wybrani stoczą epicki pojedynek w jedynym w swoim rodzaju showmatchu przed finałem ESL Mistrzostw Polski. Więcej informacji na temat konkursu dostępne jest na kanałach społecznościowych ESL.

Już tylko kilka dni dzieli nas od decydujących starć w ostatnim etapie Jesiennej Edycji ESL Mistrzostw Polski w CS:GO. Kto uniesie ręce w geście zwycięstwa, a kto na swoją szansę będzie musiał poczekać do kolejnej rundy? O tym kibicie przekonają się już niedługo. Organizator Mistrzostw Polski, firma ESL zaprasza wszystkich do śledzenia rozgrywek na kanale Twitch.

