Worlds 2021. Czy zeszłoroczni mistrzowie świata obronią tytuł? Czas na wielki finał

Przed nami finał tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. W nim zobaczymy mistrzów Chin, czyli EDward Gaming, oraz mistrzów Korei i świata z poprzedniego sezonu, DWG KIA. Na papierze wygląda to na wyrównane starcie, aczkolwiek patrząc na formę obu zespołów na Worlds 2021, faworyt ostatniego meczu na turnieju może być tylko jeden.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

DWG KIA niekwestionowanym faworytem

DWG KIA na zwieńczających się w sobotę mistrzostwach przegrało zaledwie dwie mapy. Miało to miejsce w półfinale z T1, gdzie Heo "ShowMaker" Su i spółka wynikiem 3:2 byli lepsi od ekipy Lee "Fakera" Sang-hyeoka. Według wielu widzów i ekspertów to był prawdziwy finał, a EDward Gaming nie stawi Koreańczykom takiego oporu jak zespół Fakera.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Trudno się z tym nie zgodzić. EDG ledwo przeszło Gen.G w drugim półfinale, a wcześniej miało też problemy z Royal Never Give Up oraz w samej grupie. Na Worlds 2021 nie prezentuje się ono z tak dominującej strony jak DWG KIA. Niemniej to mistrzowie Chin, a zespołów z takimi osiągnięciami nigdy nie można lekceważyć.

Niesamowita reakcja Pique. Miał wielkie szczęście w FIFA 22

Czeka nas jednostronny pojedynek?

Wszyscy fani mają więc nadzieje na długą i wyrównaną serię, która będzie odpowiednim zamknięciem najważniejszego turnieju w roku i jednocześnie tego sezonu w profesjonalnych rozgrywkach LoL-a. Z drugiej strony nikt się jednak nie zdziwi, jak DWG KIA rezultatem 3:0 obroni mistrzowski tytuł sprzed roku i nie pozwoli rywalom na żadną inicjatywę.

Absurd w esportowej lidze. Bedą rywalizować w grze przed jej premierą

Finał rozpocznie się w sobotę o godzinie 13:00 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Games w telewizji bądź też w serwisach YouTube oraz Twitch.