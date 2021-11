Niesamowita reakcja Pique. Miał wielkie szczęście w FIFA 22

Gerard Pique to środkowy obrońca FC Barcelona. Znany jest również ze swojego zamiłowania do świata gier. Ostatnio współpracował m.in. ze znanym hiszpańskim streamerem - Ibaim Llanosem, z którym zorganizował... mistrzostwa świata w pobijaniu balona.

Pique ma szczęście w paczkach

W ostatnim czasie stoper Barcy postanowił pootwierać paczki One to Watch w FIFA 22. Miał szczęście, bo trafił na dwie świetne karty. Najpierw był to Cristiano Ronaldo. Gdy zobaczył, że jedną z nich jest portugalski napastnik z Manchesteru United, nie widząc jeszcze nazwiska, bez zastanowienia podbiegł do wieszaka z koszulkami piłkarzy i pokazał do kamery trykot Cristiano z reprezentacji Portugalii.

Lepiej być nie mogło, bo inna karta, która wyskoczyła Pique miała wizerunek Leo Messiego. Tutaj reakcja była podobna. Piłkarz z wieszaka sięgnął argentyńską koszulkę swojego byłego kolegi z drużyny. Z pewnością mocno się ucieszył, bo właśnie z nim w składzie sięgał po najważniejsze trofea w klubowej karierze.

