To oni będą tworzyć serię FIFA? Na koncie mają wiele popularnych gier

Jakiś czas temu EA i FIFA poinformowały, że negocjacje dotyczące przedłużenia licencji nie idą po myśli obu stron. To spowodowało, że możemy być świadkami narodzin nowej gry piłkarskiej, która będzie faktyczną konkurencją dla serii FIFA.

FIFA bez... FIFY? Kto wykupi licencję?

Seria FIFA cieszy się ogromnym powodzeniem, więc federacja chciałaby jeszcze większy kawałek tortu niż do tej pory. Mowa aż o miliardzie dolarów w trakcie 4-letniej umowy.. FIFA dała sygnał na rynku gamingowym, że chce poszerzy swoją obecność w grach. To by oznaczało, że również inne firmy będą mogły produkować gry na licencji od federacji.

- Przyszłość gier i esportu dla fanów esportu musi obejmować więcej niż jedną stronę kontrolującą i wykorzystującą wszystkie prawa. Firmy technologiczne aktywnie teraz konkurują o współpracę z FIFA, jej platformami i globalnymi turniejami. W związku z tym współpracujemy z wieloma różnymi graczami z branży - deweloperami, inwestorami czy analitykami, żeby zbudować długoterminową wizję sektora gier, esportu i interaktywnej rozgrywki - możemy przeczytać w oświadczeniu federacji.

Tak prezentuje się grafika w NBA 2K22 materiał prasowy

Firma 2K jest jednym z kandydatów. Spore doświadczenie przy produkcji gry o NBA mogłoby być bardzo pomocne. Co ciekawe, gra od 2K całkowicie zdominowała konkurencję na rynku koszykarskich symulatorów wygrywają z serią NBA od EA Sports. Co prawda, ostatnia gra z serii NBA 2K spotkała się ze sporą krytyką z powodu przesadnej ilości reklam w grze, jednak tryb kariery w koszykarskiej symulacji od lat trzyma naprawdę wysoki poziom i z pewnością fanów piłki nożnej powinna ucieszyć informacja o zainteresowaniu 2K. Oprócz tego deweloper ten ma na koncie takie produkcje jak WWE czy Mafia.

