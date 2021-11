Prawie 3 mln złotych za niespodziankę ostatnich miesięcy? Zespół esportowy na sprzedaż

Reprezentanci Copenhagen Flames zaskoczyli świat Counter-Strike'a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, będąc o krok zakwalifikowania się do play-offów PGL Major Stockholm. Duńczycy pewnie przeszli Fazę Pretendentów wynikiem 3-0, aczkolwiek w Fazie Legend zabrakło im odrobiny szczęścia i zakończyli ją z rezultatem 2-3. Niemniej turniej w Szwecji jest dla nich ogromnym sukcesem, dlatego też w sieci pojawia się coraz więcej informacji o sprzedaży składu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Skład ma zostać sprzedany po świetnym występie na Majorze

Warto bowiem podkreślić, że Copenhagen Flames nie jest czołową esportową organizacją. Za to sam skład doszedł w tym tygodniu do najlepszej dziesiątki na świecie w renomowanym rankingu HLTV. Nic więc dziwnego, że organizacja chce jak najlepiej zarobić na prędko rozwijającej się piątce. Z drugiej strony nie można dziwić się graczom, że chcą lepiej zarabiać reprezentując barwy innej organizacji.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Zespół wyceniany na prawie 3 mln złotych

W zeszłym tygodniu pierwsze doniesienia o domniemanej chęci sprzedaży składu Copenhagen Flames ujawnił portal dexerto. Środowego wieczoru ponownie wziął on ten temat na tapet, tym razem informując czytelników o cenie składu. Według zagranicznych dziennikarzy, zainteresowane organizacje mają zapłacić za skład od 500 do 750 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na polskiego złotego dałoby w najdroższej opcji prawie 3 mln zł.

Major 2021. Esportowcy wracają do gry przed publicznością. Pierwszy raz od dwóch lat

Co więcej, ponoć zawodnicy Copenhagen Flames dostają indywidualnie oferty od poszczególnych organizacji. Jak jednak podkreśla wspomniany portal, każdy z nich pragnie zostać w obecnym składzie, jako że ten wierzy w możliwość zbudowania prawdziwej potęgi w świecie Counter-Strike'a.

Rewolucja w Astralis! Trójka czołowych postaci poza zespołem. Znamy ich zastępców