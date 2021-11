Czas na zmiany w formacie Worldsów? Fani chcieli tego od dawna. "Weźmiemy to pod uwagę"

W najbliższą sobotę, 6 listopada, odbędzie się finał tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. Do boju o Puchar Przywoływacza staną zawodnicy EDward Gaming oraz mistrz z zeszłego roku, DWG KIA. Jak co roku, wielu widzów wyczekuje starcia zwieńczającego rok profesjonalnych rozgrywek w LoL-a. Jednak jak co roku i w tym pojawiły się uwagi co do formatu Worldsów. Te możliwie zostały wysłuchane przez Riot Games.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Fani chcą podwójnej eliminacji w play-offach Worlds

Wspomniane uwagi najczęściej dotyczyły fazy pucharowej mistrzostw świata. Ta jest w formacie pojedynczej eliminacji, co oznacza, że kiedy drużyna przegra w ćwierćfinale czy półfinale, nie otrzymuje ona drugiej szansy i żegna się z turniejem. W wielu tytułach esportowych jednak standardem jest drabinka podwójnej eliminacji, gdzie w przypadku porażki zespół spada do dolnej drabinki. Wielu fanów LoL-a domaga się podobnego rozwiązania w produkcji Riotu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Wiele wskazuje na to, że prośby widzów w końcu zostały wysłuchane. Całą sprawę skomentował bowiem John Needham, dyrektor esportu w Riot Games. - Co roku spoglądamy na nasz format i zawsze chcemy dostarczyć jak najbardziej ekscytującą rozgrywkę, jaką tylko możemy. Taką, która będzie podobała się naszym widzom i taką, w której nasi gracze będą chcieli brać udział. Jesteśmy bardzo świadomi formatu w LPL [liga chińska - dop. red.] i jak świetnie działa on w Chinach. Jest to coś, co definitywnie weźmiemy pod uwagę patrząc w przyszłość - powiedział.

Zaskakujący kierunek G2. Zespół "Jankosa" zdecydował się na dwie wschodzące gwiazdy?

Czekają nas zmiany w formacie mistrzostw świata?

We wspomnianym LPL faktycznie jest zastosowana zasada podwójnej eliminacji w play-offach. Poza tym, co roku to właśnie m.in. Chiny produkują najsilniejsze globalne zespoły, chociaż w tym kontekście posiadanie drugiej szansy w fazie pucharowej nie jest jedynym powodem takiego stanu rzeczy. Niemniej patrząc na słowa Needhama, wysoce prawdopodobne, że w najbliższych latach podobny system zostanie zaimplementowany na mistrzostwach świata w League of Legends.

Najszybsi piłkarze w FIFA 22. Gwiazda PSG blisko perfekcji