Siódma Drużyna Tygodnia w FIFA 22 ujawniona. Brak Lewandowskiego

Poznaliśmy 7. Drużynę Tygodnia w FIFA 22. W niej pojawiło się wiele gwiazd, których się spodziewano w wyniku świetnych występów w ostatni weekend. Zabrakło jednak Roberta Lewandowskiego, który pomimo dwóch goli w spotkaniu z Unionem Berlin tym razem został pominięty przez EA Sports.

Masa gwiazd ostatniego weekendu w TOTW

Niemniej brak polskiego napastnika nie oznacza, że najświeższa edycja Team of the Week w FIFA 22 nie jest pełna gwiazd. Wystarczy spojrzeć na samego bramkarza podstawowej jedenastki. Jest nim Gianluigi Buffon, który w Parmie raz za razem udowadnia, że wiek to tylko liczba. Na linii obrony znaleźli się za to Marquinhos czy Reece James. Obrońca Chelsea był typowany przez zagranicznych dziennikarzy na pewniaka w najnowszym wydaniu TOTW.

Kto za to znalazł się na linii pomocy i w ataku? Warto tutaj wymienić takie osobistości jak Yannick Carrasco z Atletico Madryt, Vinicius Junior z Realu Madryt, czy też napastnika Interu Mediolan, Joaquína Correę. Każdy z nich ma za sobą świetny występ w La Lidze i Serie A, więc ich obecność w najnowszym TOTW nie dziwi.

Bohater Arsenalu na ławce rezerwowych

Ławka rezerwowych również jest niczego sobie. Na niej znajdziemy bohatera Arsenalu z ostatniej kolejki Premier League, Aarona Ramsdale'a, czy też Dušana Vlahovicia z Fiorentiny.

Piłkarze zawarci w TOTW 7 będą pojawiać się w paczkach z kartami w trybie Ultimate Team w FIFA 22 przez najbliższy tydzień, aż do najbliższej środy. Wtedy poznamy kolejną, ósmą odsłonę Drużyny Tygodnia w produkcji EA Sports.

