Esportowa transmisja tłumaczona na język migowy. Niesamowita inicjatywa

W najbliższy czwartek, 4 listopada, rozpocznie się faza finałowa faza PGL Major Stockholm 2021. Polska transmisja tego wydarzenia w dniach 6 i 7 listopada będzie przystosowana dla osób Głuchych w ramach akcji #GamingBezBarier.

Rozgrywki rangi Major to najważniejsze wydarzenie w Counter-Strike'u, w którym biorą udział najwybitniejsze zespoły z całego świata. Obecnie w walce pozostała najlepsza ósemka, która już 4 listopada przystąpi do decydujących meczów wyłaniających ostatecznego zwycięzcę. W puli nagród znajduje się 2.000.000 dolarów.

Transmisja z PGL Major Stockholm tłumaczona na język migowy

Tej klasy wydarzenie zasługuje na najlepszą oprawę, dlatego też agencja gamingowa Fantasyexpo wraz z firmą FRENZY przygotuje polską transmisję, która w dniach 6-7 listopada będzie tłumaczona na żywo na polski język migowy. Zarówno organizator, jak i partnerzy - Samsung Odyssey, KFC, BLIK, Logitech G, Pringles, Reebok oraz Grześki - dołożą starań, aby relacja z dwóch finałowych dni została dostosowana do potrzeb osób Głuchych. Na ekranie pojawią się tłumacze języka migowego z Centrum Języka Migowego CODA, przekazując emocje komentatorów oraz wiedzę ekspertów.

W gronie komentatorskim polskiej transmisji znajdą się czołowi spikerzy polskiej sceny CS:GO - Piotr "Izak" Skowyrski, Paweł "SAJU" Pawełczak, Maciej "Morgen" Żuchowski oraz Łukasz "Hermes" Pożyczek. Dodatkowo zorganizowany zostanie kącik ekspertów, w którym pojawią się Radek "mad1" Florkowski, Kuba "KubiK" Kubiak oraz Maciej "Luz" Bugaj. Za translację dla osób Głuchych będą odpowiedzialne Karina Akseńczuk, Jolanta Gromada oraz Bernard Kinov. Relację z rozgrywek będzie można oglądać w serwisie Twitch na kanale www.twitch.tv/izakooo oraz w telewizji na antenie Polsat Games. Pierwsze mecze rozpoczną się o godzinie 16:30.

"Gaming nie powinien mieć barier"

- Cieszę się, że polski gamingowy słownik polskiego języka migowego ponownie znajdzie swoje zastosowanie na transmisji esportowej, i to turnieju najwyższej rangi. Gaming nie powinien mieć barier, powinien być dostępny dla każdego, by łączyć społeczność wokół ekskluzywnych wydarzeń, jakim niewątpliwie jest PGL Major 2021. Dzięki zaproszonym na finałowe mecze tłumaczom, osoby głuche będa mogły doświadczać pełni esportowych emocji, rozumiejąc wypowiedzi komentatorów i analityków obecnych na transmisji - komentuje Justyna Oracz, Head of communications w Fantasyexpo.

- Nie ulega wątpliwości, że turniej rangi mistrzostw świata jest dla fanów Counter-Strike’a prawdziwym świętem esportu. W trakcie PGL Majora w Sztokholmie kibice tworzą wspólnotę, łącząc się w pasji do ulubionej gry. Cieszę się więc, że wraz z Fantasyexpo pracujemy nad przesuwaniem kolejnych granic, sprawiając, że osoby niesłyszące mogą czerpać jeszcze większą radość ze wspierania swoich ulubieńców. #GamingBezBarier to jednocześnie lepszy esport - mówi Marcin Kilar, Dyrektor Zarządzający Frenzy.

Akcja #GamingBezBarier rozpoczęła się blisko rok temu, kiedy agencja Fantasyexpo przygotowała pierwszy gamingowy słownik polskiego języka migowego, na potrzeby którego stworzono wspólnie z Fundacją Akademia Młodych Głuchych oraz firmą SEVENET 19 nowych znaków, charakterystycznych dla terminologii CS:GO oraz wideo tłumaczące zasady rozgrywki osobom niesłyszącym, które do tej pory nie miały styczności z grą. Słownik swoją premierę miał w grudniu ubiegłego roku, kiedy został zastosowany na finałach Dywizji Mistrzowskiej w ramach rozgrywek Polskiej Ligi Esportowej.