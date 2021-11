Zaskakujący kierunek G2. Zespół "Jankosa" zdecydował się na dwie wschodzące gwiazdy?

Coraz więcej mówi się o nowych nabytkach G2 Esports w League of Legends. Wiemy oficjalnie, że w zespole na rok 2022 pozostanie jedynie dwóch graczy - Marcin "Jankos" Jankowski oraz Rasmus "Caps" Winther. Teraz renomowani dziennikarze podają szczegóły na temat dwóch nowych zawodników G2.

Okienko transferowe w LoL-u tuż za rogiem

Sezon transferowy w League of Legends rozpocznie się oficjalnie w drugiej połowie listopada. To wtedy wygasają kontrakty zawodnikom, którzy mają je do końca tego roku, co pozwoli im na oficjalne rozmowy z zainteresowanymi formacjami.

Do tej pory plotki sugerowały, że nowym kolegą w zespole Jankosa może być Matyáš "Carzzy" Orság, który dziś jest jeszcze graczem MAD Lions, ale kontrakt wygasa mu za paręnaście dni. Ponoć G2 Esports było mocno zainteresowane nabyciem Czecha według wielu źródeł.

Dwójka młodych graczy w G2?

Jak się jednak okazuje, rzeczywistość może być zupełnie inna. Jak podaje bowiem jeden z najbardziej renomowanych dziennikarzy w kontekście rynku transferowego, Pablo Suarez z Dot Esports, G2 Esports podpisze niedługo umowy z dwoma wschodzącymi talentami - Victorem "Flakkedem" Lirolą oraz Raphaëlem "Targamasem" Crabbé.

Pierwszy z nich dotychczas reprezentował barwy akademii MAD Lions, która rywalizuje w ramach hiszpańskiej ligi. Targamas za to ostatni rok spędził we Francji, gdzie wraz z Karmine Corp sięgnął po mistrzostwo kraju, a następnie dwukrotnie zatriumfował na European Masters, czyli LoL-owym odpowiedniku mistrzostw Europy.

Obaj gracze niewątpliwie są jednymi z ciekawszych talentów europejskiej sceny, więc zainteresowanie ze strony G2 nie jest aż tak zaskakujące. Z drugiej strony zespół Jankosa znany jest z podpisywania samych gwiazd w ostatnich latach, więc jeżeli dojdzie do zdecydowania się na młode, niedoświadczone nazwiska, to będzie to niewątpliwie coś, czego dawno nie widzieliśmy.